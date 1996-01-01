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Участники "народного IPO" ВТБ могут получить компенсацию
Глава ВТБ Андрей КОСТИН недавно заявил о готовности компенсировать часть потерь, которые понесли миноритарные акционеры в ходе "народного IPO" банка. Сложно сказать, захотят ли многие акционеры избавиться таким образом от своих акций, поскольку динамика роста на сегодняшний день достаточно неплохая. Но поскольку IPO успело буквально обрасти негативом, возможно, что кто-то и продаст "несчастливые" акции. Ситуацию комментируют наши эксперты.
Механизмов такого рода компенсации, по мнению Ивана ПОПОВА, директора владивостокского филиала компании "Тройка Диалог", может быть несколько, и наиболее рациональными из них являются следующие. Во-первых, выкуп акций по цене, превышающей текущую, у тех акционеров, которые не продавали акции после их покупки в ходе IPO. Обычно в ходе обратного выкупа акций на них устанавливается средневзвешенная цена за последние полгода. Во-вторых, адресное начисление дивидендов акционерам, державшим акции с момента их размещения. В первом и втором случаях всё зависит от щедрости ВТБ. Ну, и третий, наименее вероятный сценарий возмещения акционерам потерь - выкупить акции по цене размещения, то есть по 13,6 коп. "Мне кажется, что любой из трех этих способов не является справедливым и не соответствует рыночным принципам. Самый правильный способ - повышать реальную стоимость акций ВТБ действиями, направленными на рост их привлекательности. Таким образом, стоимость акций банка будет расти, и соответственно акционеры от этого будут только выигрывать, - подчеркивает директор Владивостокского филиала компании "Тройка Диалог".
Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток", видит также два варианта решения проблемы компенсации. Первый - некая структура объявляет оферту на бумаги и удовлетворяет ее по цене только при наличии выписки из реестра, что по бумагам не было движения с момента участия в IPO. Хотя именно здесь возникает спорный вопрос по бумагам, купленным через брокерский счет. Другой вариант компенсации - обмен акций на инструменты с фиксированной доходностью (облигации, векселя, возможно, депозиты в самом ВТБ) с определенным коэффициентом конвертации.
Наталья Лесина, аналитик ГК "АЛОР", полагает, что сейчас время для таких компенсаций совсем не подходящее. С ее точки зрения, стоит потратить средства, которые предполагается выделить на выкуп акций, на поддержку реального сектора экономики.
В текущем году банку, скорее всего, понадобится докапитализация, что ставит вопрос о возможном источнике финансирования обратного выкупа. "Считаю, что средства государства не должны расходоваться на данную программу. Совершенно неверно оплачивать за счет наших с вами налогов убытки тех, кто приобретал такой рискованный инструмент, как акция", - замечает наша собеседница.
А надо ли вообще проводить подобного рода компенсацию, ведь покупка акций любой компании является рискованным капиталовложением, о чем предупреждали неоднократно. Иван Нагибин здесь обращает наше внимание на тот факт, что одно из основных условий инвестирования, которые ФСФР обязывает раскрывать клиентам,- это диверсификация, и, судя по клиентам основного брокера размещения ВТБ, этот принцип был нарушен. Людям предлагали купить всего 1 акцию при открытии счета, и никто не рекомендовал составить портфель исходя из их ожиданий риск/доходность. По сути, все народные инвесторы стали спекулянтами, играющими в рулетку: вырастет 1 акция или упадет - вероятность 50/50.
Конечно, проведение обратного выкупа по ценам размещения существенно поддержало бы имидж ВТБ, но привело бы к спекулятивному "задергу" котировок банка. Но это вряд ли повысило бы доверие населения к "народным" IPO.
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