Фармацевтический сектор живет в докризисном режиме

По оценкам экспертов, фармацевтический рынок в России в целом, и в Приморье - в частности, меньше всего пострадал от мирового экономического кризиса. Это подтверждают данные исследования, проведенного международным рекрутинговым агентством Kelly Services.

В опросе приняли участие 11 западных фармкомпаний, имеющих филиалы и во Владивостоке, а также более 200 кандидатов из фарминдустрии.

Основной итог исследования заключается в том, что работодатели и кандидаты фармацевтической отрасли живут в "докризисном режиме" и нацелены на будущий рост отрасли. Например, ни одна из опрошенных компаний не планирует снижать размер зарплат или сокращать сотрудников. В то же время увеличением оклада озабочено 73% компаний, а увеличением численности штата 82%. 90% компаний-респондентов фиксируют заработные платы в рублях, при этом ни одна компания не изменила валюту, в которой фиксируется заработная плата. Средний процент увеличения окладов для работников в 2009 г. - 11,2%.