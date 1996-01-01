Производство алкоголя в Приморье в 2008 году выросло на 11,3%

По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2008 г. в Приморье было произведено 1 млн 205,6 тыс. дал алкогольной продукции, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Доля ОАО "Уссурийский бальзам" в выпуске алкоголя составила 84,3%.

По данным "Уссурийского бальзама", выпуск алкогольной продукции на предприятии в 2008 г. составил 1 млн 063,2 тыс. дал. Основной удельный вес в структуре реализации продукции занимает водка - 67,2%, или 701,9 тыс. дал; реализация ликероводочных изделий составила 28,6%, коньяка - 3,8%, безалкогольных напитков - 0,4%. Компания оценивает свою долю на рынке ликероводочной продукции в Приморье по результатам 2008 г. в 4%.