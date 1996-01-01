Кремль потратит $30 млн на матрешек

Финансовый кризис добрался и до Сергиева Посада - город, в котором располагается крупнейшее в России предприятие по производству исконно русского сувенира матрешки. Сувенирные магазины сокращают заказы, и производители «символа России» оказались на грани банкротства.

Как сообщает MIGnews.com, заместитель мэра Сергиева Посада Галина Суббота в интервью газете Washington Post заявила, что правительство РФ решило включить матрешек в кризисный бюджет. Как пишет издание, Кремль обязался приобрести матрешек и других сувениров, производимых в Сергиевом Посаде, на сумму $30 млн, в качестве подарков для чиновников и иностранных гостей. «Даже если этот план экономически невыгоден, мы не можем допустить исчезновение матрешек из нашей жизни», - говорит Суббота. Доход от продажи матрешек составляют чуть менее 1% от дохода в $1,2 млрд, которые приносит сувенирная индустрия, однако, по мнению чиновников, важную роль в решении этого вопроса играют не деньги, а сохранение рабочих мест.

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