Энергопотребление на Востоке падает оптимистично

В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока за январь-май 2009 года выработка электроэнергии упала на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,3 млрд кВт.ч. Это довольно оптимистичный показатель в сравнении с другими ОЭС. Например, в ОЭС Центра выработка с начала года упала на 9,2%.

При этом потребление электроэнергии в ОЭС Востока с начала года упало на 3%, до 18,1 млрд кВт.ч, говорится в материалах ОАО "Системный оператор". Это лучший показатель среди всех 7 ОЭС России. Отметим, что величина потребления в ОЭС рассчитывается как разница между производством и перетоками электроэнергии с соседними энергосистемами.