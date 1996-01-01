Техрегламент на молоко проблем не решил

Новый техрегламент на молочную продукцию по закону вступил в силу еще в декабре прошлого года. Правительство страны, учтя то непростое положение, в котором оказались перерабатывающие предприятия, предусмотрело для них переходный период. С 1 июня молокозаводы должны перейти на новую упаковку молока, где в соответствии с требованиями техрегламента будет указано, из какого сырья - сухого или натурального - этот продукт изготовлен.

Запастись новой упаковкой к определенной дате удалось только 20 приморским предприятиям из действующих 26. При этом огромное количество неиспользованной прежней упаковки обернулось для предприятий убытками. По некоторым данным, сегодня на складах различных молокозаводов находится от 500 тыс. до 2 млн штук такой упаковки. Если не будет получено разрешения на ее использование, то все это количество дорогостоящей бумаги, изготовленной в Финляндии, на Кипре, в Швеции, ждет утилизация. Впрочем, исключения есть и в этой ситуации. Пользоваться старой упаковкой с новыми наклейками сверху разрешено тем заводам, оплаченная упаковка которых задержалась где-то в пути.

Вместе с тем некоторые предприятия все же нашли возможность облегчить это бремя. Уссурийский молокозавод, работающий под брендом "Родимая сторонка" и, по официальным данным, закупающий наибольшее количество "живого" молока, планирует до осени, пока сохраняются высокие надои, не выпускать молочного напитка. По словам бренд-менеджера предприятия Ольги ИГНАТЮК, молока достаточно и для кисломолочных продуктов. Сухое молоко используется только в трех наименованиях их продуктов, которые в общей сложности составляют менее 5% от общего объема.

Но сколько бы ни давали молока существующие в крае коровы, обеспечить потребности всех производителей сырьем молочные фермы и хозяйства пока не в состоянии. Край обеспечен менее чем на 30% молоком собственного производства. И только половина из этого количества попадает на молокозаводы. Поэтому Владивосток фактически обречен на то, что на прилавках окажутся в большинстве своем молочные напитки, если, конечно, не появятся фальсифицированные продукты.

Между тем сам техрегламент, который по идее авторов призван не только защитить покупателей от недостоверной информации на упаковке, но и позаботиться об интересах отечественных производителей молока, так долго ждавших подобного документа, сельхозпроизводителей явно не обрадовал.

"Требования к качеству молока ужесточились в несколько раз, - говорит генеральный директор ЗАО "Милоградовское 1" Сергей РЕДЬКИН, - при этом проблема принципиально не решена. Изменилось название только одного продукта - молока. Но остаются все прежние названия кисломолочных продуктов. У них, конечно, появилась новая маркировка, указывающая, из какого именно сырья изготовлен продукт. Но при привычном его названии - мелкий шрифт маркировки едва ли заметят покупатели".