Нефтепорт Козьмино примет первое судно в декабре этого года

Первый танкер под загрузку в специализированном морском нефтеналивном порту в бухте Козьмина должен встать к причалу 25 декабря этого года. Такие сроки озвучил директор стоящегося объекта Лев ПАНЧЕНКО на встрече с японскими бизнесменами, сообщила пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

Представительный десант Японской ассоциации РОТОБО из 70 человек высадился на берегу бухты Козьмина, чтобы лично оценить масштабы строительства крупного нефтеналивного порта в конечной точке трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан. В состав делегации во главе с председателем ассоциации Такаси Нисиока вошли представители японских префектур и правительства, топ-менеджеры компаний "Сумитомо", "Мицуи", "Марубэни", "Мицубиси", "Хитачи" и ряда других финансовых учреждений. Подробно о строящемся объекте на месте рассказал его директор Лев Панченко. Он сообщил о планируемом завершении всех работ в четвертом квартале 2009 года. Первый танкер под загрузку должен встать к причалу нефтепорта 25 декабря этого года. Проект спецморнефтепорта предусматривает строительство сливной железнодорожной эстакады с объемом перекачки нефти 15 млн тонн в год, нефтебазы, имеющей семь резервуаров по 50 тыс. кубометров каждый, береговых и морских сооружений нефтепорта, а также около 30 км железнодорожных путей.