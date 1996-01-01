Более 500 летних торговых точек открылось в Хабаровске

Более двух тысяч хабаровчан работают в летний период на сезонных объектах торговли, которые действуют с 1 мая по 1 октября. По словам вице-мэра Сергея КАЗАЧЕНКО, в конкурсе на получение места для установки площадок на открытом воздухе приняли участие более 1 200 хабаровских предприятий и индивидуальных предпринимателей. На территории города появилось 79 летних кафе, 120 лотков, где продают выпечку, 104 - фрукты и овощи. Самым популярным товаром, как и в прошлом году, остается квас - 248 торговых точкек. Рекордное число предпринимателей - 15 - соревновались за право установить квасную точку на ул. Карла Маркса у остановки "Большая".