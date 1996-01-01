Камень - ножницы - бумага

Психологи советуют в кризисной обстановке отказаться от чего-то лишнего, попросту ненужного. Вот и отказываемся. Из потребительской корзины соотечественников постепенно исчезают сервелат, красная икра, свежемороженый гребешок, оливковое масло. Все реже посетители супермаркетов останавливаются и возле стоек, на которых выложены популярные еженедельники, глянцевые журналы, детективы и женские романы. Самая читающая в мире нация дружно перемещается в Интернет, готова часами просиживать у телевизора. Портфели заказов полиграфических предприятий ощутимо худеют.

Без буфера

Высокотехнологичная печатная продукция: художественные альбомы, настенные календари большого формата, рекламные постеры, проспекты и буклеты - все это также попало в ряды продукции, на которой можно сэкономить, и рядовому покупателю, и директору компании.

- В ноябре-декабре 2008 года объемы полиграфического производства уменьшились (в среднем на 20-40% по различным направлениям), - подводит неутешительные итоги директор владивостокской типографии "Полиграф Сервис Плюс" Владислав ШУЛЬГА. - Поэтому сейчас все выжидают. Берегут средства, меньше внимания уделяют саморекламе, как чисто информативной, так и имиджевой. Разумеется, пострадали и сотрудники (уменьшились премиальные фонды). Как правило, в ноябре-декабре, накануне новогодних праздников, предприятия полиграфии получали очень хорошую прибыль. И это позволяло создать некий буфер, который обычно выручал в январе, весьма скромном по части заказов. Теперь возможности для финансового маневра нет. Банки категорически отказываются давать длинные кредиты. А обычные кредиты подорожали в полтора раза. Так что возможности закупить расходные материалы впрок практически отсутствуют. Антикризисная стратегия, по мнению Владислава Шульги, на данном этапе очень проста - все цены будут приводиться к общему знаменателю под названием у.е. (условная единица). К доллару или евро, в зависимости от того, какая часть расходных материалов при закупке будет перевешивать - европейская или местная. А как иначе? Если в пятницу, к примеру, рассчитывали заказ по одним ценам, а уже в понедельник выяснялось, что бумага подорожала почти на 20%. Клиент, конечно, по-прежнему будет стремиться к получению своеобразного товарного кредита (сначала продукция, потом оплата). Надежным и проверенным партнерам полиграфисты какое-то время будут идти навстречу. Однако запасы материалов на собственных складах рано или поздно иссякнут. И тогда наступит эра предоплаты (как минимум 50%). Есть деньги - будет работа.

Вот такая картина. С одной стороны, массовый потребитель печатной продукции, отказывающийся от ежедневной газеты и ежемесячного журнала, с другой - уменьшение заказов на высокотехнологичную полиграфию. Как в этих обстоятельствах выживать типографиям и издательско-полиграфическим комплексам (ИПК)? Дружно заняться оперативной полиграфией - визитками, бланками, раздаточной рекламой, ламинированием и т.д.? Но это все равно что слонам и носорогам ринуться на водопой по козьим тропам.

Сейчас ситуация на полиграфическом рынке Дальнего Востока чем-то напоминает известную детскую игру "Камень, ножницы, бумага". Средние и мелкие частные предприятия и компании опасаются, что гиганты отрасли просто-напросто "задавят" их производственными мощностями и складскими запасами. Однако и флагманам в свою очередь тревожно - мощности мощностями, но заказчик в сложившейся обстановке в первую очередь будет искать более низкие цены, нежели более высокое качество.

И вот пришел третий кризис

Предоплата (лучше всего 100%-ная), условные единицы, отсутствие долгосрочного планирования, работа с колес? В принципе, нечто подобное уже было после того, как в январе 1992 года были отпущены цены и на руинах советской экономики началось хаотичное построение свободного рынка. В том числе и в полиграфического.

- Я начинал с книжной торговли. В 1994 году, после того как уволился из армии, - вспоминает директор владивостокского издательства "Лайнс" Александр ЛАТЫПОВ. - В родном Ленинграде друзья помогли взять в одном из издательств контейнер книг под реализацию. Начал торговать, изучать конъюнктуру, стали появляться собственные идеи. Нашим издательским дебютом стал "Атлас автомобильных дорог Приморья". Потом был учебник географии по системе Занкова для 2-го класса. Все фотовыводы делали во Владивостоке, бумагу закупали в Питере, а потом то и другое отправили в Минск. Там учебники печатали, везли обратно в Питер, откуда по железной дороге отправляли во Владивосток. В 2001 году у нас появилась своя типография. Наверное, нам было немного легче, чем остальным. Мы выпускали законодательную литературу и сами ее продавали.

Хорошо известное в полиграфическом мире владивостокское издательство "ЛИТ" прочувствовало конъюнктуру еще быстрее, уже в 1992 году получив лицензию на выпуск ценных бумаг и защищенной от подделок продукции. Ураганное построение российского рынка, всеобщий процесс приватизации и акционирования требовали большого количества всевозможных свидетельств на право собственности, векселей, чеков, сертификатов соответствия. Со временем спектр защищенной от подделок печатной продукции, выпускаемой издательством, расширился. К тому же "ЛИТ" был единственным подобным предприятием на Дальнем Востоке. Так что приморскими заказчиками дело не ограничилось, клиенты приезжали из Хабаровска, Магаданской и Камчатской областей.

Логика развития предприятия привела к освоению других сегментов полиграфического рынка. "ЛИТ" стал выпускать художественную печатную продукцию - журналы, настенные календари, фотоальбомы. Развитию предприятия не помешал даже приснопамятный дефолт 1998 года. Благодаря кредиту, полученному в Райффайзенбанке, в 2007 году издательство въехало в собственное, построенное с нуля здание и запустило новую печатную машину, приобретенную за рубежом.

Разразившийся глобальный кризис нарушил хорошо отлаженную систему взаимодействия производителей и банков, позволявшую не только успешно продолжать бизнес, но и начинать его практически с нуля, как это удалось сделать в 90-е годы прошлого века сегодняшним лидерам полиграфического рынка.

- В 1995 году, когда во Владивостоке было очень мало частных полиграфических предприятий, за совершенно смешные деньги купили свою первую машину, Ромайор бэушный, - вспоминает директор типографии "Полиграф Сервис Плюс" Владислав ШУЛЬГА. - Отремонтировали и стали выполнять первые заказы. Поначалу изготавливали бланки, приходные и расходные ведомости, отчетные документы на газетной бумаге. Резать готовую продукцию возили в другую типографию. Формы делали в третьей. Брали кредиты и постепенно развивались. На трех Ромайорах начали цветные журналы печатать. Когда дошли до этикетки, возникла надобность в более серьезных форматах. В конце 1997 года мы взяли американский кредит в долларах и купили машину второго формата (у предприятий нашего уровня это была первая подобная машина в городе). Первый год после дефолта 1998 года, конечно, было тяжело. Но мы получили возможность оторваться от конкурентов. Теперь "Полиграф Сервис Плюс" - современное высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее лучшие в регионе качество и сроки.

А дальше было все как обычно. Кредит отработали, взяли следующий - на покупку нового оборудования. И такая схема развития была у всех: кредит - оборудование - новый кредит - оборотные средства - развитие производства, закупка материалов и оборудования - новый кредит - развитие производства, зарплаты и т.д. Теперь в связи с кризисом этот процесс прерывается.

Нынешняя ситуация, по мнению Владислава Шульги, выгодна только тем, кто успел ввести какие-то новшества, которые после завершения кризиса резко поднимут производство.

- Я думаю, мелким компаниям всегда легче, - считает директор типографии "Полиграф Сервис Плюс". - Расходов меньше: на аренду, содержание основных фондов, зарплату. У больших частных компаний жесткие бюджеты. Определенный минимум по выплатам, который надо выполнять. Зарплаты, кредиты, налоги, коммунальные расходы. Покрыть их и остаться без прибыли - сейчас это вполне вероятная ситуация. А вот "Дальпрессу", как мне кажется, опасаться нечего. Все-таки база и запасы материалов у них самые серьезные. Государственные предприятия сейчас находятся в самом выгодном положении.

Выход есть. На дальневосточный рынок

- Да, мы предприятие государственное, - подтверждает генеральный директор ОАО "ИПК" "Дальпресс" Мая ЩЕКИНА. - Росимущество - собственник. Роспечать - управляющая компания. Совет директоров, куда кроме меня входят три представителя Роспечати и два Росимущества, утверждает программу развития. Там сказано, сколько дивидендов должно быть перечислено в Москву. Остальное - чистые активы, которые мы можем использовать по своему усмотрению. Но, наверное, и нам придется поужаться. Однако людей увольнять не будем и зарплату не уменьшим, и бесплатное питание для тех, кто трудится в ночное время, сохраним, как и корпоративную надбавку для наших пенсионеров. Может быть, кризис как раз и поможет упорядочить рынок. Оставит в нем только тех, кто серьезно и профессионально занимается делом. Сдержанный оптимизм Маи Щекиной понять можно. Самую черную страницу в своей истории ИПК "Дальпресс", пожалуй, уже пережил. В тревожные постперестроечные времена бывшая собственность ЦК КПСС едва не стала жертвой рейдерского захвата и чуть не превратилась в банальный торговый центр. Но именно тогда было принято смелое решение - не дожидаясь лучших времен, приступить к полному техническому перевооружению.

- Как только у нас появились свободные деньги после погашения кредита за новую переплетную линию, мы занялись модернизацией предприятия, - говорит Мая Щекина. - Заменили все допечатное оборудование. Купили новое печатное. Кадры готовили сами, поскольку на Дальнем Востоке не осталось ни одного училища, готовящего печатников. Зато теперь у нас такое оборудование, которого нет ни у одного предприятия Дальневосточного региона. Благодаря нам в Приморье выходят цветные газеты хорошего качества. "Дальпресс" изготавливает практически весь спектр полиграфической продукции: книги, альбомы, этикетки (для рыбной, алкогольной и прочей продукции), фирменную упаковку, календари. Сейчас собираемся приобрести очень хорошую машину для печатания офсетной продукции (стоимостью около трех миллионов евро). Машина намного удешевит нашу продукцию.

Вопрос о коррекции первой составляющей в классической рыночной формуле цена/качество возник не случайно. Поскольку качество, которого удалось добиться путем технической модернизации, рациональной организации труда и гибкой кадровой политики (средняя зарплата на предприятии - 32 тыс. рублей), в условиях кризиса не является решающим конкурентным преимуществом. Логика борьбы за клиента заставляет неусыпно думать о снижении себестоимости продукции.

Во-первых, у "Дальпресса" появились в Приморье достойные конкуренты. Прежде всего, издательства "ЛИТ" и "Полиграф Сервис Плюс", с которыми, кстати говоря, "Дальпресс" в отдельных вопросах сотрудничает. Во-вторых, и, пожалуй, сейчас это самое главное - нужно бороться за клиента с мелкими предприятиями, сбивающими цены. Ну а, в-третьих, у ИПК появились большие планы по экспансии всего дальневосточного рынка (команда менеджеров "Дальпресса" уже сейчас добывает заказы в Республике Саха (Якутия), Амурской области, Камчатском и Хабаровском краях, а ведь есть еще Сахалин, Магаданская область и Чукотка).

Однако участники рынков полиграфии других областей и краев ДВФО не сидят сложа руки в ожидании сильного игрока. Хотя, прямо скажем: чтобы достичь приморского уровня, им придется еще немало потрудиться.

- Рынок у нас растет и развивается, работы хватает всем, кто в ней заинтересован, однако все ниши уже заполнены, - говорит первый заместитель директора КГУП "Хабаровская краевая типография" Андрей МОРОЗОВ. - На долю нашего предприятия приходится 10% от общего объема выпускаемой в крае полиграфической продукции. Выпускаем все, что может быть востребовано нашими клиентами: газеты, журналы, книги, этикетки, упаковку из картона, рекламную продукцию и т.д. Оказываем самый полный комплекс полиграфических услуг в Хабаровском крае. Да, в связи с мировым кризисом наблюдается небольшое снижение тиражей периодических изданий, растут дебиторская задолженность наших клиентов и цены на расходные полиграфические материалы. И все же, думаю, перспективы у полиграфического бизнеса в регионе самые обнадеживающие. Связываю это с Федеральной программой развития Дальнего Востока. Заработает на полную мощность промышленность, начнет разрешаться демографическая проблема, тогда и у нас работы больше будет.

Оптимизм, конечно, штука хорошая. Однако реализация глобальных планов в последнее время несколько притормаживает. И общий экономический спад сказывается и на полиграфии.

Амурская область в этом смысле не исключение. Среди заказчиков благовещенского ОАО ИПК "Приамурье" представителей промышленности можно пересчитать по пальцам. Одним из самых крупных упаковочных заказов являются коробки для перепелиных яиц. Остальное как у всех - визитки, календари, этикетки (в этой сфере есть, правда, сильный конкурент - ИПК "Зея", изначально ориентированный на выпуск упаковочно-этикеточной продукции). В небольших количествах изготавливаются книги в мягких и твердых обложках. Неплохо налажено производство тетрадей, альбомов и прочих товаров для школы и офиса. Главная статья дохода - местные и центральные газеты (до 70% всей печатной продукции). А также, учитывая близость с Китаем, издательско-промышленный комплекс занимается поставками из Поднебесной полиграфического оборудования.

Характерная деталь. По признанию заместителя генерального директора по производству ОАО ИПК "Приамурье" Сергей СТУРИСА, предприятие лишь недавно решило обзавестись машиной для цветной печати, изготовленной в приморском городе Арсеньеве.

Непросто развивается полиграфический рынок на Сахалине. В южно-сахалинском ООО "Печатный двор" "ДК" поведали печальную историю о том, как еще до кризиса приобрели дорогостоящую немецкую цифровую технику, которую теперь с огромными трудностями пытаются окупить. Образно говоря, приходится лавировать между Сциллой ограниченности потребительского спроса и Харибдой избыточности издательского предложения, захватывая по ходу зигзагообразных маневров все смежные виды полиграфической деятельности вплоть до изготовления дорожных знаков, стендов, вывесок и даже обоев, а также оформления картин в багет. Тем более что заказ на изготовление массовой печатной продукции большого тиража клиент нередко размещает где-нибудь на материке (в Хабаровске либо Владивостоке). Дешевле обойдется.

В Магаданской области картина несколько иная. Пока единственный в области официальный орган государственной власти - газета "Магаданская правда" публикует официальные документы областной администрации и законы, принятые областной думой, ОГУ "Издательский дом "Магаданская правда" обеспечивает магаданцев практически всей печатной продукцией - газетами форматов А4 и А3 (полноцветными и черно-белыми), брошюрами, бланками, буклетами, упаковкой всех форматов и проч. Самодостаточности магаданского полиграфического рынка можно было бы позавидовать, если бы он являлся следствием высокого экономического подъема региона.

Каждый выбирает для себя

Итак, с антикризисной стратегией мы, кажется, определились. Мелкие и средние предприятия полиграфии выжидают, стараясь сохранить клиентскую базу, основные производственные мощности, наиболее квалифицированные кадры, да попросту место под солнцем. Колоссы и флагманы выходят на просторы межрегионального рынка, рассчитывая использовать весь арсенал освоенных ими полиграфических услуг. При целенаправленном и вдумчивом менеджменте подобная точечная тактика может дать определенные дивиденды.

Ну, а тактику каждый волен выбирать по-своему. Красноярская полиграфическая компания "Платина", в минувшее десятилетие успевшая обзавестись немалым количеством представительств от Урала до Тихого океана (в том числе во Владивостоке), в сентябре 2008 года объявила о поистине революционных преобразованиях. В начале 2009 года группа компаний преобразовывается в Издательско-печатный комплекс "Платина", сворачивает стандартный комплекс печатных услуг, который предоставляют многие типографии (печать этикеток, рекламной продукции и т.д.), и занимается исключительно разработкой и производством книжно-презентационной продукции. Как отметил в своем комментарии для интернет-портала "Деловой квартал" - Красноярск" директор компании "Платина" Сергей ШЕВЛЯКОВ, выбранная ниша - одно из самых доходных направлений в издательском бизнесе. К тому же на российском уровне в этом сегменте работают всего несколько крупных компаний. "Круг заказчиков не ограничен: книжно-презентационные продукты с разработкой нужны всем - от административных органов до небольших частных компаний", - приводит красноярский портал слова Сергея Шевлякова.

А вот медиа-холдинг "Якутия", образованный в декабре 2006 года по указу Президента Республике Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА путем слияния ряда государственных республиканских газет, "Сахаполиграфиздата" (с ранее присоединенной к нему "Сахапечатью"), редакций улусных газет, а также еженедельника "Неделя Якутии", наоборот, делает ставку на оказание буквально всех видов полиграфических услуг. Ранее здесь освоили изготовление рекламной продукции (плакатов, афиш, флаеров), художественной, детской и технической литературы, печать периодических изданий и любой представительской продукции - бланков, папок и т.п. А теперь пошли еще дальше.

9 декабря 2008 в самом центре Якутска открылся Центр полиграфических услуг, где за максимально короткие сроки обещают выполнить любой индивидуальный заказ. Еще одно новое направление, оно же конкурентное преимущество - запуск единственной на Дальнем Востоке автоматической линии трафаретной печати, позволяющей производить высококачественные работы среднего формата.

Все это, конечно, хорошо. Но, как говорится, полиграфист предполагает, а заказчик располагает. В сложившейся обстановке прежде всего довольно ограниченными средствами. Вполне может быть, что потребность в строжайшей экономии заставит клиента обратить свои взоры на соседние Китай и Южную Корею.

- Действительно при одинаковых технических условиях некоторые вещи выгодней делать в Южной Корее или Китае, - говорит Владислав ШУЛЬГА. - Однако в восточной полиграфии используется другой тип красок, с другими оттенками желтых и голубых цветов. Под европейские стандарты, к которым мы привыкли, подогнать их практически невозможно. Плюс в Китае краски изготавливаются на химической основе. У них довольно неприятный запах. К тому же отдавать заказ в Китай рискованно. Клиент нашей типографии имеет возможность в любой момент проконтролировать качество продукции и соответствие цветопробе и при необходимости внести любые корректировки. При подозрении на ошибки в тексте или цвете мы даже идем на остановку печати до согласования с заказчиком. А из Китая получишь готовую продукцию, как кота в мешке. И ничего уже не изменишь.

Некоторых заказчиков непредсказуемое качество и хлопоты с таможенным оформлением не останавливает. Но все больше компаний предпочитают печатать годовые отчеты, буклеты, календари и прочую продукцию в дальневосточных типографиях. Благо, сегодня здесь могут предложить такие технологии, за которыми лет десять-пятнадцать назад приходилось ехать в Финляндию или Республику Корея: нестандартные форматы, сложную высечку, матовую ламинацию, выборочную лакировку. И просто высокое качество цветной печати. Все это, считают в больших и малых дальневосточных типографиях, поможет им с наименьшими потерями пережить кризис.