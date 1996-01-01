Золото в рост

По данным Союза золотопромышленников, в прошлом году Россия увеличила добычу золота на 13,1% - до 163 тонн 891,3 кг. Опережающими темпами росла добыча коренного золота. В первой пятерке регионов по объему добычи оказались Чукотский автономный округ и Хабаровский край, заменившие прошлогодних лидеров - Магаданскую и Иркутскую области.

Председатель Союза золотопромышленников Валерий БРАЙКО считает, что 2008 г. стал для отрасли переломным, после которого добыча золота в стране будет расти, по крайней мере, до 2015 г., когда ожидается получить около 225 т золота. Такое заявление основано на ожидаемом вводе в эксплуатацию новых производственных активов на ряде крупных месторождений и внедрении современных технологий, а также на активизации крупными компаниями геологоразведочных работ (ГРР) на золото. Впрочем, конец прошлого и начало этого года показали, что даже крупные компании стали сокращать затраты на ГРР. По информации Управления "Дальнедра", ожидаемый уровень финансирования ГРР в 2009 г. в округе составит 50 -75% от прошлогоднего уровня.

Итоги и перспективы золотодобывающей отрасли Дальневосточного региона "ДК" оценивает, опираясь на комментарий генерального директора консалтинговой компании "НБЛзолото" Михаила ЛЕСКОВА.

Вопреки мировой тенденции

Несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру, мировая добыча золота в 2008 г. снизилась, по предварительным итогам, на 3%, до 2400 т. Снижение произошло в основном за счет резкого сокращения производства в Индонезии, ЮАР и Австралии. Россия же, как и Китай, увеличила добычу. Производство российского золота, включающее попутную добычу и лом, выросло на 13,1% по сравнению с 2007 годом - до 184 тонн 487,8 кг. Рост примерно на 22,5 тонны дали рудные месторождения, добыча из россыпей вновь снизилась, на этот раз на 3,5 тонны за год.

По словам Михаила Лескова, произошедший в России рост добычи золота был прогнозируем. Наблюдавшееся три предшествующих года небольшое ежегодное снижение объемов расценивается экспертом как "приседание перед прыжком". Эксперты "НБЛзолото" предсказывали рост именно с 2008 года. Михаил Лесков разделяет мнение Валерия Брайко и подтверждает, что начавшийся рост может продлиться как минимум 3-5 лет, а возможно, и дольше - до 5-7 лет. Эта уверенность основана на постоянном наблюдении за развитием ряда крупных, средних и сравнительно небольших проектов, которые выходят на плановые мощности.

Продолжительному росту не может помешать даже экономический кризис, ограничивший горнодобывающую отрасль в финансовых ресурсах. Возможно, он сместит сроки ввода строящихся или реконструируемых производств и скажется на достигнутом уровне, но рост все-таки будет весьма заметным, убежден Михаил Лесков. По его мнению, в настоящее время в России складывается весьма благоприятная ситуация, в наибольшей степени способствующая развитию именно золотодобывающей отрасли: ее проекты сравнительно невелики и требуют доступных объемов финансирования, при этом они обеспечивают весьма быстрый возврат средств, а в условиях высоких и достаточно стабильных долларовых цен на золото, резко изменившегося курса рубля к доллару и сравнительно стабильных рублевых издержек на развитие и эксплуатацию золотодобывающих объектов они также обеспечивают инвесторам весьма высокую маржу.

Конечно, финансовый кризис сказывается и на этой отрасли. Так, инвестиции в ГРР уже упали, в том числе и в объектах разведки на золото. Найти деньги на рынках капитала стало намного сложнее. Как считает аналитик DBM Capital Partners Дарья ФЕДОРОВА, выжить и пройти через сложные 2009-2010 годы смогут те, у кого будет сбалансированный портфель активов, небольшая долговая нагрузка и возможность привлекать средства на хороших условиях и вне рынка. В этом смысле российским компаниям будет сложнее зарубежных коллег, "если только правительство не пересмотрит закон о стратегических месторождениях, в нынешнем виде делающий практически бессмысленными любые вложения в геологоразведку и создающий дополнительные, ничем не оправданные риски при любых инвестициях в российскую золотодобычу".

Эти трудности скажутся в первую очередь на освоении отдаленных труднодоступных территорий. Правда, понятие "труднодоступность" изменилось, уточняет Михаил Лесков, - теперь это не столько объекты, до которых трудно доехать, сколько те, под которые сложнее получить финансирование: это, во-первых, геологоразведочные проекты ранних стадий, во-вторых, небольшие и, в-третьих, высокорисковые, с разными "ноу-хау", "нанотехнологиями" и пр., что пока еще скорее отпугивает инвесторов, чем привлекает.

Рекордная добыча

По данным Управления "Дальнедра", в 2008 году в Дальневосточном федеральном округе добыто рекордное за последние 10 лет количество золота - 91,8 тонн, что на 27,9% превышает добычу 2007 года. Основной объем добычи золота (98%) пришелся на 5 регионов: Чукотский автономный округ - 23,4%, Республику Саха (Якутия) - 20,8%, Амурскую область - 20,4%, Хабаровский край - 17,4% и Магаданскую область - 15,9%. Из всего объема добытого золота 64% пришлось на рудное и 36% - на россыпное. Имела место тенденция замещения в процентном соотношении добычи россыпного золота рудным. Так, если добыча рудного золота в целом в округе возросла в 1,6 раза, то объем добычи россыпного золота снизился на 6,5%.

Основными поставщиками россыпного золота в прошедшем году были: Магаданская область - 31,3% добычи округа, Республика Саха (Якутия) - 28%, Амурская область - 21,5% и Хабаровский край - 13,4%. Если оценивать соотношение рудного и россыпного золота по субъектам, то лишь в Магаданской области добыча россыпного золота по-прежнему превысила добычу рудного - в 2,4 раза. Примерно в равных количествах россыпного и рудного золота было добыто в Республике Саха, в остальных субъектах округа кроме ЕАО и Сахалинской области, где ведется добыча только россыпного золота, преобладала добыча рудного золота.

В Чукотском автономном округе по сравнению с 2007 годом добыча рудного золота увеличилась на 17,7 т (в 9,2 раза!), за счет вовлечения в разработку месторождения "Купол", где было добыто 16,5 т золота. На 4,3 т (или на 59%) больше рудного золота добыла Амурская область за счет ввода в эксплуатацию новых производств на месторождении "Пионер" и на "Березитовом руднике". На 1,5 т (или 15,2%) больше прошлогоднего добыто рудного золота в Хабаровском крае, причем объем добычи увеличился на всех предприятиях (а/с "Амур", ЗАО "Многовершинное" и ООО "Охотская ГГК"). Добыча рудного золота в Республике Саха превысила уровень 2007 года на 6,8%, или на 623,7 кг. Снижение добычи рудного золота на 17% (865 кг) допустила Магаданская область в результате вывода из эксплуатации месторождения "Школьное" и снижения его добычи на нескольких небольших рудных объектах, Камчатский край - за счет падения добычи на Агинском месторождении - 67,88% прошлогоднего уровня (1374 кг), Приморский край - за счет уменьшения на 57,3 кг добычи попутно извлекаемого рудного золота из комплексных руд вольфрамового месторождения "Восток-2".

Снижение в 2008 году объемов добычи россыпного золота во всех основных золотодобывающих субъектах ДВФО объясняется объективным сокращением качественных балансовых запасов. Так, в Чукотском АО добыча россыпного золота сократилась на 605,9 кг (на 27%), в Республике Саха - на 500 кг, или на 5%, здесь при истощенности минерально-сырьевой базы около 60% предприятий работают убыточно, в Хабаровском крае добыча снизилась на 458 кг, или на 9%, только два предприятия - "Ниман" и "ДВ ресурсы" полностью обеспечены запасами. На 321,4 кг (4,3%) меньше прошлогоднего добыто в Амурской области; на 287 кг (3%) сократилась добыча в Магаданской области.

Чукотка: в лидеры надолго

Прошлый год на Чукотке отмечен вводом в промышленную эксплуатацию канадской компанией Kinross Gold рудника на месторождении "Купол". В конце мая на этом месторождении было получено первое золото, а к концу года фабрика вышла на проектную мощность. Сегодня "Купол" считается одним из лучших активов в мире. Среднее содержание золота в добываемой здесь руде оказалось выше, чем прогнозировалось, - 26,6 г/т, серебра - 306 г/т. Kinross планирует в 2009 г. добыть на Куполе 21-23 т золота.

Этот прорыв Чукотки в лидеры после того, как в 2007 г. падение добычи здесь составляло 9,67%, надолго, считает Михаил Лесков. Чукотка длительное время оставалась недооцененной на рудное золото по причине укоренившегося в советские годы неверного подхода к оценке перспектив этой территории на рудное золото. Деньги выделялись сюда практически только на разведку россыпных месторождений, поскольку не было уверенности, что аномально богатый россыпной потенциал Чукотки мог свидетельствовать и о гигантском рудном потенциале. Но впоследствии он был подтвержден находками таких крупных месторождений, как "Майское", а в недавнем прошлом - и "Купол". Компания "Золотые проекты", аффилированная со структурами израильского миллиардера Льва ЛЕВАЕВА, в прошлом году пустила здесь в эксплуатацию "Рудник Каральвеем" на одноименном месторождении, который после проведенной в предыдущие годы фундаментальной реконструкции дал более 1,5 тонны рудного золота и планирует наращивать производство и далее. Крупное золоторудное месторождение "Майское" на Чукотке, которое, Highland Gold планирует ввести в коммерческую эксплуатацию в 2011 г., обещает дополнительно поднять уровень ежегодной добычи ЧАО еще на 7 т золота.

Именно поэтому Чукотка имеет шанс надолго закрепиться в лидерах золотодобычи, составив конкуренцию соседней Магаданской области, Хабаровскому краю с их снижающейся добычей. И, похоже, никакие слова, даже со стороны самого Президента РФ в отношении владельца лицензии на крупнейшее месторождение "Наталкинское" - ОАО "Полюс Золото", не в состоянии в ближайшие годы изменить ситуацию. "Полюс" все-таки объявил, что вывод этого объекта на проектную мощность откладывает на 9 лет. Заменить другими активами эту потерю пока вряд ли удастся. Отдаленные, со слаборазвитой инфраструктурой, эти территории будут не слишком привлекательны для инвесторов, во всяком случае, до завершения мирового экономического кризиса, сходятся во мнении многие эксперты.

Хабаровский край хоть и увеличил в прошлом году добычу золота, рост составил 6,7%, до 15,9 т (511,2 тыс. унций) в сравнении с 2007 годом, уже в этом году, как прогнозируют специалисты, не сможет выполнить и этих объемов. "Падение ожидается примерно на уровне 1,9-2 т из-за завершения добычи на ряде объектов - прежних флагманах, за которыми дальше, увы, нет эскадры", - говорит Михаил Лесков. В частности, выводится из эксплуатации рудник "Рябиновый" артели "Амур", где добыто за несколько лет более 23 т золота, немного подготовленных запасов осталось на "Многовершином", где работает Highland Gold.

Правда, в 2010 г. запланирован ввод в эксплуатацию двух новых предприятий, что, как надеются руководители управления недропользования Хабаровского края, гарантирует увеличение добычи золота до значительного. Новым крупным объектом добычи золота в крае должно стать месторождение "Албазино", где в 4-м квартале 2010 года на руднике, по информации владельца лицензии ОАО "Полиметалл", будет получено первое золото. В прошлом году компания существенно прирастила здесь запасы золота, приблизительно на 30% по сравнению с результатами подсчета, опубликованного в июне 2008 года. "Полиметалл" и сейчас не сокращает финансирование этого проекта, считая его ключевым.

Досье Добычей рудного золота в Хабаровском крае занимаются: ЗАО "Многовершинное" (дочернее предприятие Highland Gold Mining), разрабатывающее золоторудное месторождение "Многовершинное"; ОАО "Охотская ГГК" (предприятие ОАО "Полиметалл" (PMTL)) занимается освоением Хаканджинского и Юрьевского месторождений. На россыпных месторождениях наиболее крупные предприятия: А/С "Амур" в Аяно-Майском районе (отрабатывает также рудные месторождения "Красивое" и "Тукчи"); в районе имени Лазо ООО "Рос-ДВ"; в Николаевском районе ОАО А/С "Дальневосточные ресурсы", А/С "Заря"; в Ульчском районе артели старателей "Приморье" и "Ульчская"; в Верхнебуреинском районе "Ниман"; в районе им.Полины Осипенко "Дальзолото".

Существенно нарастила добычу золота в прошлом году Амурская область, на 27,4% (до 18,7 т, из них 11,6 т - рудное) в сравнении с 2007 г. Это позволило ей подняться с шестого на четвертое место по добыче золота в России. Впереди оказались только Красноярский край, Якутия и Чукотка. Лидером остается ОАО "Покровский рудник" (ГК "Петропавловск" компании Peter Hambro Mining), обеспечившее около 55% всей добычи, около 7% рудного золота (1,3 т) пришлось на долю "Березитового рудника", перешедшего в прошлом году под контроль ОАО "Северсталь". На россыпных месторождениях области добыча снизилась на 250 кг.

Итоги добычи камчатского золота в прошлом году оказались хуже ожидаемых. ОАО "Золото Камчатки" - единственная золотодобывающая компания на полуострове - по результатам 2008 г. снизила добычу золота по сравнению с 2007 г. на 32%, до 1376 кг (44,24 тыс.унций), хотя планировала рост на 24%, до 80 тыс. унций (2,5 т). Надо заметить, что и эти цифры далеко недотягивают до проектной мощности в 3,6 т золота.

Досье ОАО "Золото Камчатки" владеет лицензиями на освоение крупнейших месторождений золота на полуострове. Это месторождения "Агинское", "Аметистовое", "Бараньевское", "Кумроч", "Золотое" и "Кунгурцевское". Акционерами являются Группа компаний "Ренова" и частный инвестиционный фонд Berkley Investments Ltd.

Причина падения добычи на Камчатке, по информации компании, связана с тем, что велась отработка более сложных в горно-геологическом отношении руд. Но уже в 2009 г. руководство планирует выйти на добычу около 2,5 т металла. У ОАО "Золото Камчатки" достаточно амбициозные планы - не только усилить позиции в Дальневосточном регионе, но и войти в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России, нарастив к 2012 г. объем добычи золота до 400 тыс. унций в год (12,5 т). На месторождении "Агинское" выходит на проектные мощности золотоизвлекательная фабрика, построенная в 2006 году, в этом году начинается работа по созданию инфраструктуры на месторождении "Аметистовое", в 2010 - 2011 годах планируется начать промышленное освоение месторождения "Бараньевское", а далее - строительство горнодобывающего предприятия на месторождении "Золотое". Для реализации этих планов компания надеется привлечь около $250-270 млн.

Досье Вторым по размеру держателем золотых активов на Камчатке является фонд UFG, контролируемый Deutsche Bank и владеющий несколькими проектами, в числе которых строящийся рудник на месторождении "Асачинское" на юге Камчатки, а также расположенное неподалеку находящееся в стадии доразведки месторождение "Родниковое" и ряд других. Партнером по освоению "Асачинского" для UFG является одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира - южноафриканская AngloGold Ashanti.

Остальные регионы Дальнего Востока не отличились ростом добычи золота. Есть надежда, что в перспективе может себя проявить Приморский край, который некоторыми специалистами тоже оценивается как недоизученный на золото. Сейчас здесь активно ведется доразведка перспективного месторождения коренного золота "Глухое". По данным управления "Приморнедра", оно может стать серьезным для края объектом с высокими запасами руды, каких в нераспределенном фонде недр России осталось немного. Его лицензирование намечено на 2010 год. Ожидаются также промышленные запасы золота еще на одном месторождении, где ведется разведка, - "Криничном".

Укрупнение - процесс неизбежный

Стоит отметить, что в прошлом году происходили слияния и поглощения компаний. Кризис, по словам Михаила Лескова, лишь подстегивает процесс консолидации активов. На рынке есть что купить и есть покупатели с деньгами. Если несколько лет назад процесс слияний и поглощений касался преимущественно крупных компаний, то теперь он затрагивает средние и мелкие. "Там, где этот процесс, как в Магаданской области, тормозится, снижение золотодобычи носит системный характер, - говорит председатель правления ОАО "Сусуманский ГОК "Сусуманзолото" Владимир ХРИСТОВ. - В 2008 г. в Магаданской области 84 предприятия из более 200 владельцев лицензий так и не приступили к золотодобыче". Эксплуатацией россыпных месторождений в большинстве своем по-прежнему занимаются малые предприятия, которым выжить в нынешних экономических условиях довольно проблематично. То, что почти половина золотодобывающих предприятий не приступила в ушедшем году к работе, как раз и является следствием того, что в одиночку золотодобытчикам все-таки трудно вписаться в нынешнюю экономическую реальность. Затраты на проведение экспертиз, различные согласования, предоставление документов на получение финансирования для крупного ГОКа и малого предприятия - практически равноценные. Другим фактором, влияющим на работу золотодобывающих предприятий, является доступность банковских кредитов. Крупная компания может обеспечить получаемые кредитные ресурсы своим движимым и недвижимым имуществом. У старательских артелей его, как правило, практически нет. И поскольку риски у банка при выдаче кредита малому предприятию возрастают, он компенсирует их более высокой процентной ставкой.

"Основное влияние кризиса на золотодобычу - сложности с получением кредитов, - подтверждает тенденцию года руководитель Управления "Дальнедра" Александр БОЙКО. - Большинство банков отказываются кредитовать предприятия с уровнем добычи менее 100 кг". А таких много в Амурской, Магаданской областях и Республике Саха (Якутия), немало их и в остальных золотодобывающих регионах.

Крупные недропользователи традиционно присматриваются к новым активам. Сегодя у них есть отличная возможность сравнительно недорого приобрести объекты, решающие проблемы существующих портфелей активов.

ОАО "Полиметалл" сообщил, что изучает список из пяти потенциальных активов, два из которых могут быть куплены в этом году. "Вероятно, в первую очередь это будут объекты на Дальнем Востоке, т. е. в тех регионах, где выбор больше и где "Полиметалл" уже присутствует", - считает Михаил Лесков. В начале года "Полиметалл" уже объявил о приобретении месторождения "Гольцовое".

В прошлом году активно вела себя "Северсталь", купившая контрольный пакет в High River Gold, которая стояла на грани банкротства и долго не могла запустить обогатительную фабрику на "Березитовом".

Стратегию органического роста предпочитает компания Peter Hambro Mining, в этом году она объявила о слиянии лишь с родственным проектом - железорудной Aricom, которая располагает крупными средствами и поможет ей ускорить пуск крупных рудников на Дальнем Востоке. ОАО "Полюс Золото" и канадская Kinross Gold подписали протокол о намерениях по созданию совместного предприятия для освоения Нежданинского месторождения в Якутии. Ожидается, что создание СП существенно ускорит освоение этого месторождения.

Что касается вывода на рынок новых объектов недропользования, то, как считает Александр Бойко, прогнозировать процесс лицензирования в 2009 году, невозможно. Например, в 2008 г. по Хабаровскому краю из 19 объявленных аукционов состоялось только 5. Заявки на участие не подавались из-за отсутствия у предприятий свободных средств.