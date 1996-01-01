Сварщик для саммита

Саммит АТЭС, безусловно, потребует большого количества специалистов самых разных профессий. Это будут и топ-менеджеры, и инженеры, и специалисты в области гостеприимства, и переводчики. Однако на сегодняшнем этапе на нескольких "саммитовских" стройках требуются в основном рабочие руки.

Потребность есть, рабочих нет

В Приморье большинство вакансий, с которыми работодатели обратились в службу занятости, предназначены для рабочих. Об этом говорит Евгений МАКАРОВ, руководитель Государственной службы занятости населения по Приморскому краю. Всего на новых проектах (объекты саммита АТЭС, нефте- и газопровод, дороги) в 2009 г. потребность в трудовых ресурсах составит 10 тысяч 360 человек, в 2010 г. - 21 тыс. 600 человек. "С одной стороны, Приморью в этом отношении повезло - новые проекты позволят создать новые рабочие места и трудоустраивать тех, кто остался без работы, - говорит Евгений Макаров. - Мы планируем, что будем привлекать на эти проекты специалистов со всех уголков Приморского края, и они будут работать здесь вахтовым методом. Мы найдем возможности перевозить и обучать людей. Однако далеко не все хотят переучиваться на востребованные сегодня рабочие специальности. И это - одна из основных проблем. Не можем же мы насильно давать безработным нужные профессии".

Хотя для того, чтобы на объектах саммита были задействованы преимущественно местные специалисты, в 2009 г. на Приморский край была значительно сокращена квота на иностранную рабочую силу - с 50 тысяч человек она сократилась до 35 тыс. Но поможет ли эта мера закрыть рабочие вакансии местными специалистами - большой вопрос.

Подрядчики обходятся своими силами

Пока приморские безработные думают о том, стоит ли им получать рабочие специальности, на строительстве моста на о. Русский, например, уже сегодня заняты специалисты из других регионов России.

"Во Владивосток приехала работоспособная команда НПО "Мостовик": инженерно-технический персонал - костяк команды, люди проверенные, знающие, опытные, - рассказывает заместитель директора департамента по строительству объектов в г. Владивостоке НПО "Мостовик" Анатолий ВОПИЛОВ. - Рабочие кадры пока на 80% тоже наши - из Омска, Читы, других наших филиалов. Но с ростом объемов работ мы практически ежедневно принимаем и местных специалистов, как рабочих специальностей, так и инженерно-технических работников. Иногда в отдел кадров выстраиваются очереди местного населения, причем не только из Владивостока, но и из других населенных пунктов Приморского края.

Многих из них приходится переучивать или доучивать, особенно плотников, бетонщиков, арматурщиков - с опытными рабочими этих специальностей в регионе проблема. Но она вполне решаема. По ходу работы во главе с нашими бригадирами, наставниками из наиболее опытных рабочих люди быстро учатся. Сегодня до 20% численного состава владивостокского филиала компании - жители Приморья, и по мере увеличения работ их число будет расти".

По словам Анатолия Вопилова, недоразумения иногда возникают с зарплатами.

"Например, мы столкнулись с тем, что не все довольны "белой" зарплатой, которую мы предлагаем. Некоторых больше устраивают "серые" схемы оплаты труда, без налогов и социальных гарантий".

А вот слухи по поводу того, что омским рабочим платят больше, чем приморским, представитель застройщика опроверг: "У нас единая тарифная ставка для всех рабочих по категориям и разрядам, и все получают зарплату в зависимости от этого тарифа и коэффициента трудового участия. Конечно, те, кто проходит испытательный срок (три месяца), не могут получать огромную зарплату - нужно посмотреть, что из себя представляет специалист. После этого все трудятся в равных условиях".

Кстати, многие приморские эксперты высказывают мысль о том, что для строительства новых проектов не нужно привлекать местное население, а также перевозить сюда людей из других регионов на постоянное жительство. Квалифицированные кадры нужно завести на время, все построить, а за это время подготовить технических специалистов среднего и низшего звена, которые впоследствии будут сопровождать созданную инфраструктуру.

Студенты помогут

Так как основной объем работ на объектах саммита еще впереди, частично решить проблему рабочей силы планируется за счет студенческих отрядов.

По информации "Дальневосточной дирекции Росстроя", активный этап строительства на Русском начнется уже летом. И приморские студенческие строительные отряды во время летних каникул примут участие в строительстве объектов саммита АТЭС-2012. Они будут задействованы на возведении городка для строителей, а также на общестроительных работах на мысе Поспелова. Руководитель окружного штаба стройотрядов Владимир ПОПОВ заверил, что готов привести на стройку до 200 приморских студентов. "Студенческое строительное движение в Приморье возрождается, и создать 10 отрядов по 20 человек - не проблема. Мы даже готовы их обучить строительным профессиям", - добавил он.

Есть мысли привлечь к работе и омские студенческие отряды, у которых уже есть большой опыт возведения различных объектов - с мая по ноябрь 2008 г. там было трудоустроено более 2,7 тыс. студентов, которые были заняты на строительстве корпуса ОмГУ, метрополитена. Были также сформированы отряды для работы на строительстве ГЭС в Красноярском крае, на Дальнем Востоке, в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Тюмени, Нефтеюганске, Адлере, Москве. Средняя заработная плата молодых омичей составила около 7,5 тыс. руб. в месяц. Сейчас они готовы приехать и во Владивосток.

Рекрутеры без заявок

Однако не только рабочие руки понадобятся на "стройке века".

"Для реализации таких масштабных проектов требуется большое количество квалифицированного персонала. Это должны быть профессионалы различных направлений - строители, инженеры, техники, логистики, финансисты и т.д.- от рядовых специалистов до топ-менеджеров. Безусловно, все эти сотрудники должны иметь опыт работы на подобных стройках, - считает Екатерина ЛОНШАКОВА, директор Владивостокского офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services. - К сожалению, пока от организаторов проекта "Саммит АТЭС-2012" не поступало заявок на подбор персонала ни на территории Дальнего Востока, ни на федеральный поиск редких специалистов".

Наталья КОВАЛЕНКО, директор кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке, говорит о том, что спрос на специалистов дифференцирован. "Для строительства объектов саммита необходимы грамотные управляющие, менеджеры проектов, инженеры, юристы по земельному праву, специалисты по телекоммуникационному обеспечению объектов. После завершения строительства необходимо обеспечить эти объекты обслуживающим персоналом и сотрудниками поддерживающих и управляющих служб. Так как саммит - это мероприятие международного масштаба, то отдельно можно отметить спрос на профессиональных переводчиков, который ближе к 2012 г. существенно возрастет".

Однако на сегодняшний день рекрутеры практически не задействованы для подбора специалистов. По словам Татьяны ГРИШИНОЙ, ведущего консультанта кадровой компании АНКОР во Владивостоке, по этому направлению за последний год было получено всего несколько запросов, сейчас ведутся переговоры с одной из дирекций. Но в реальный проект вылился только один запрос.

Интерес к саммиту со стороны кандидатов также не равноценен. Например, от специалистов по маркетингу и рекламе, продажам и развитию бизнеса запросы по поводу трудоустройства в рамках саммита за 2 года поступали не более 3-х раз, - комментирует Татьяна Гришина. - Зато достаточно активно интересуются, не открыты ли соответствующие позиции, высококвалифицированные специалисты из строительной сферы: главные инженеры, инженеры по тех. надзору, главные архитекторы. Мы регистрируем соискателей в базе, отмечаем их ожидания, но пока предложить им ничего не можем - заявок "от саммита" практически нет. Более того, нет даже информации, куда таких соискателей можно направить".

В целом на рынке труда, по оценкам рекрутеров, не ощущается такого "нового образования", как объекты саммита АТЭС: нет постоянного потока спроса и предложения, нет четкой информации об основных требованиях к трудовым ресурсам, о зарплатообразовании, о компенсационных политиках и т.п. Как, например, в Южно-Сахалинске со стартом проекта "Сахалин-1" рынок труда практически сразу разделился на "обычный" и "нефтегазовый", где разница в зарплатах даже на стартовые административные позиции - практически в два раза, но и требования соответствующие.

Не готовы компании привлекать к сотрудничеству кадровые агентства еще и по той причине, что в настоящий момент на рынке высвободилось большое количество специалистов, которые могут удовлетворить потребности компаний. "С нами готовы сотрудничать по редким специалистам, которых нужно искать точечно", - отмечает Татьяна Гришина.

Мысль о том, что на рынке сейчас много свободных специалистов, поддерживает и Анатолий Вопилов: "Вчера был строительный бум, людей не хватало, поэтому зарплата росла. Сегодня в строительстве кризис, свободных трудовых ресурсов много - соответственно мы можем выбирать, с кем сотрудничать". Тем более что и правительство ставит перед подрядчиками задачу снижения стоимости строительства объекта".