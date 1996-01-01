Хабаровские строители в ожидании заказов

Строители Хабаровского края подводят итоги работы в прошлом году, не скрывая сожаления по уже ушедшим временам: сегодня абсолютно ясно, что в ближайшее время никакой речи не может идти ни об удержании объемов производства, ни тем более о росте показателей - кризис ударил по строителям в числе первых. Тем не менее показатели развития краевого строительного комплекса в 2008 году, без сомнений, дают право называть его годом серьезных успехов и достижений.

По информации министерства строительства Хабаровского края, объем капиталовложений в строительстве составил 37 млрд 650 тыс. руб., с ростом по отношению к 2007 году почти на 6 млрд руб. По статистике, начиная с 2000 года объемы вводимого в строй жилья в Хабаровском крае ежегодно увеличивались в среднем на 10%. В негласном соревновании среди регионов Дальневосточного федерального округа хабаровским строителям в прошлом году удалось выйти на второе место, перевыполнив прошлогодние объемы на 113%. Всего за год в крае было сдано в эксплуатацию 302 тыс. кв. м жилья. Больше - порядка 345 тыс. кв. м за год - построено только в Приморье.

Помимо жилищного строительства компании строительной отрасли Хабаровского края в последние годы также с нарастающими темпами активно участвовали в сооружении инфраструктурных, промышленных объектов. Интенсивно ведется дорожное строительство, продолжилось строительство магистральных линий электропередачи, построена опорная сеть газопроводов, позволившая начать строительство новых котельных, работающих на более экономичном виде топлива, введены новые тепловые энергетические блоки на Хабаровской ТЭЦ-3.

В поселке Ванино введен в строй серьезный промышленный объект - терминал для погрузки угля с железнодорожных вагонов на балкерные погрузчики. В Минстрое отмечают, что начиная с 2000 года ежегодные объемы строительства социальных, жилых, инфраструктурных, транспортных и промышленных объектов стабильно увеличивались. Это объяснялось общей ситуацией и в стране, и на Дальнем Востоке.

Сегодня условия изменилась, но говорить о том, что строительная отрасль края в ближайшее время имеет шанс оказаться полностью парализованной, пока рано. По словам губернатора края Виктора ИШАЕВА, уже сегодня наблюдается сокращение поступлений в бюджет, поэтому, несмотря на то, что "рука не поднимается резать строительные программы", власти региона вынуждены были принять решение о переносе на неопределенный срок начала строительства новых объектов. При этом правительство края предпринимает меры для того, чтобы уже начатые объекты социальной направленности - медицинские центры, спортивные сооружения, школы, детские сады и т.д. - были достроены в кратчайшие сроки. В частности, из краевого бюджета уже полностью переведены средства, предусмотренные на 2009 год по программам софинансирования строительства жилья. Также правительство дает гарантии на то, что все социальные объекты, находящиеся в стадии реализации, будут обеспечены необходимыми средствами, и ни одна уже начатая краевая стройка не будет переведена в разряд долгостроя.

"Будем строить проще, без изысков, но достраивать нужно, иначе через пару лет это будут деньги, выброшенные на ветер", - уверен Виктор Иванович. Необходимо отметить, что при участии правительства Хабаровского края ранее удалось достичь договоренностей о реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов, генеральные заказчики которых заявили, что не планируют приостанавливать финансирование в связи с кризисными явлениями в экономике.

Так, строительные предприятия хабаровского края уже приступили к выполнению работ по прокладке Кузнецовского тоннеля, являющегося частью большого проекта по развитию Ванинско-Советско-Гаванского транспортного узла. Инвестиции, запланированные ОАО "РЖД" на реализацию этого проекта, по заявлениям руководства компании, будут выделяться в полном объеме и, несомненно, будут осваиваться.

Также со стопроцентной гарантией в текущем году продолжится реализация еще одного проекта РЖД - строительство второй очереди железнодорожного моста через Амур у Хабаровска. Сдача этого объекта в эксплуатацию запланирована на второе полугодие 2009 года. В правительстве края уверены, что работы будут закончены в срок. Кроме того, в крае уже начаты подготовительные работы в рамках строительства газотранспортной системы (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

В рамках этого проекта в 2009 году "Газпром" планирует инвестиции около 30 млрд руб. Штаб строительства ГТС расположен в Хабаровске, и местные власти надеются, что строители, уже имеющие опыт прокладки газопроводных магистралей, будут привлекаться к участию в этом большом проекте.

Хабаровские строительные организации востребованы сегодня и на стройках в соседних регионах - так, в рамках проекта "Роснефти" по строительству нефтепровода ВСТО, на территории Приморского края в строительстве нефтеналивного терминала в районе бухты Козьмино под Находкой принимает участие ОАО "Дальстроймеханизация" из Хабаровска. Эта компания с оборотом средств около 3 млрд руб. в год и штатом порядка двух тысяч работников занимается строительством автомобильных дорог, причалов, небольших мостов, а также нефте- и газопроводов. Не без участия хабаровчан ведется строительство объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

Так, ОАО "ГипродорНИИ" стало генеральным подрядчиком разработки проекта скоростной трассы от поселка Новый до Владивостока, государственный проектно-изыскательный институт "Дальаэропроект" создает проект реконструкции аэропорта Владивосток, ОАО "Дальмостострой" на условиях субподряда ведет строительство части мостового перехода через бухту Золотой Рог. Также в качестве субподрядчиков привлечены к строительству различных объектов саммита хабаровские ОАО "Дальстроймеханизация" и ЗАО "Стальконструкция", специализирующиеся на установке металлоконструкций.

Свой вклад в благоустройство Владивостока вносят и предприятия промышленной стройиндустрии. В частности, ЗАО "Хабаровскавтомост" заключило договор на изготовление железобетонных конструкций для автомобильных и железнодорожных мостовых переходов и других инженерных сооружений, а ОАО "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" получило заказ на выпуск партии железобетонных бытовок, которые строители будут использовать для собственных нужд. Кстати сказать, сегодня у предприятий строительной отрасли далеко не те времена, чтобы отказываться даже от самых небольших объемов работы, и не только из-за кризиса.

По итогам 2008 года в среднем мощности промышленного строительного комплекса Хабаровского края задействованы в пределах от 50 до 80-90%. Наилучшие показатели продемонстрировали предприятия по производству нерудных материалов. Так, ОАО "Корфовский каменный карьер", добывающий фракционированный щебень, сегодня уже почти достиг своей проектной мощности - в 2008 году предприятие мощностью 883 тыс. куб. м/год отгрузило 880,2 тыс. куб. м щебня.

В крае производятся и достаточно широко в рамках собственного строительства используются современные сухие строительные смеси, новые отделочные материалы. По оценке представителей министерства строительства края, сегодня слабо задействованы мощности по производству кровельных материалов, в основном из-за того, что цены на местную продукцию далеко не всегда могут конкурировать с аналогичными материалами, произведенными, например, в Китае или на крупных заводах, расположенных в европейской части России.

Мощности шести кирпичных заводов, действующих в Хабаровском крае, использовались на 70-80%. В прошлом году в крае было выпущено 80 млн штук кирпича - рекордные объемы по сравнению с любым другим регионом Дальнего Востока. Кирпичное производство было востребовано на хорошем уровне, однако и здесь существует достаточно серьезная конкуренция со строительными материалами из КНР. Такая же ситуация складывается и в производстве металлоконструкций - несмотря на то, что в крае есть мощные заводские производства, чтобы сэкономить, строительные организации предпочитают закупать дешевые металлоконструкции худшего качества в Китае.

В целом можно сказать, что, несмотря на отдельные сложности, в докризисный период строительный комплекс края развивался стабильно, с основательными темпами. Но сегодня, в разгар кризиса, деятельность многих компаний пострадала весьма ощутимо. Так, многие предприятия ушли в вынужденный "зимний отпуск" и пока не могут найти заказы для того, чтобы разморозить производство. Например, сегодня на складах кирпичных заводов имеется запас порядка 13 млн штук кирпича, это шестая часть годового объема выпуска, или приблизительно два месяца работы. При отсутствии спроса на продукцию им нет смысла запускать новое производство.

Приостановило деятельность и занимается текущим ремонтом ОАО "Базалит ДВ" - единственный на Дальнем Востоке завод по производству теплоизоляционных материалов из базальта. На складах этого предприятия также есть запас готовой продукции. Получается, что производственные мощности простаивают исключительно из-за отсутствия спроса. Производственники уверяют, что, как только новые объемы будут востребованы, технологические линии будут запущены. Но вот когда появятся новые заказы - сегодня спрогнозировать невозможно.

В краевом министерстве отмечают, что ситуация в целом по отрасли усугубляется. Все чаще заказчики не могут оплатить уже выполненные работы, растут долги по заработной плате. Число строителей, потерявших работу, сегодня уже исчисляется тысячами, на части предприятий рабочая неделя сокращена до 4 дней, сокращаются рабочие смены, работников переводят на частично оплачиваемые рабочие места либо отправляют в вынужденные отпуска.

И все-таки строительный комплекс Хабаровского края сегодня, скорее, замер в ожидании возобновления работы. Есть надежды, что к наступлению строительного сезона часть инвесторов примет решение возобновить финансирование, оживится рынок недвижимости. Первостепенная задача правительства края - не дать строительному комплексу, инерционному по своей сути, остановиться полностью. Ведь восстанавливать работу заново будет в разы тяжелее. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время с подачи краевой администрации в строительстве будут вводиться бартерные подряды, обмен материалами, другие формы взаиморасчетов. Конечно, продолжается поиск заказов. И в Хабаровске, конечно, понимают, что объекты саммита АТЭС во Владивостоке - сегодня наиболее надежное и реальное место, где может быть востребован замерший потенциал стройкомплекса региона.