Колыме без авиации никуда

Федеральное авиапредприятие может появиться в Магаданской области. Губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ обсудил с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта РФ Геннадием КУРЗЕНКОВЫМ возможность создания в регионе территориального органа агентства.

Как сообщили в пресс-службе администрации Колымы, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, связанные с улучшением воздушного сообщения между другими регионами страны и Магаданской областью, а также необходимость создания на Колыме федерального авиапредприятия, включающего в себя местные аэропорты. Этот вопрос рассматривался и во время недавнего визита на территорию Магаданской области министра транспорта России Игоря ЛЕВИТИНА. На встрече в Москве была достигнута договоренность о совместных действиях агентства и администрации области по реализации проекта.