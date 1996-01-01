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ВСТО дорожает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предполагаемый объем инвестиций на строительство первой очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) увеличен до 390 млрд рублей вместо ранее планируемых 321 млрд рублей.

Как сообщил генеральный директор ООО "Центр управления проектом "ВСТО" Алексей САПСАЙ, увеличение затрат связано с инфляцией. По его словам, индексация была предусмотрена технико-экономическим обоснованием проекта после того, как нефтепровод будет построен на 50%, она учитывает удорожание строительных материалов и другие факторы. Объем затрат на строительство первой очереди ВСТО в 2009 году составляет 95 млрд рублей. Такая сумма предусмотрена в инвестиционной программе компании "Транснефть", которая осуществляет строительство нефтепровода. Общий объем инвестпрограммы в текущем году —217 млрд рублей. Алексей Сапсай добавил, что 30% из этой суммы составляют собственные средства "Транснефти", остальное - привлеченные ресурсы.

"Если говорить в целом о первой очереди ВСТО, то линейная часть готова на 83%, НПС - на 65%, объекты спецморнефтепорта Козьмино - чуть более чем на 27%, - сообщил Алексей Сапсай. - Все эти цифры полностью соответствуют сетевому графику строительства и планам Правительства РФ. Все поставленные задачи мы выполним, в декабре 2009 года нефтепровод ВСТО-I будет запущен в работу. Есть полная уверенность, что это будет выполнено".

Первая очередь ВСТО включает в себя постройку нефтепровода протяженностью 2694 км от Тайшета (Иркутская область) до Сковородино (Амурская область), семи НПС и специализированного морского нефтеналивного порта Козьмино. В 2009 г. на ее строительство будет затрачено 95 млрд рублей.

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