Болезни цветов летят из Голландии

По данным Россельхознадзора, в Приморье еженедельно карантинными службами выявляются и уничтожаются порядка 500-700 зараженных цветов, поступающих в край в основном из Голландии.

Наиболее распространенными заболеваниями являются западный трипс, которым болеют, как правило, герберы и розы, и грибное заболевание хризантем - белая ржавчина. Заражаются ими растения довольно быстро. По крайней мере, специалисты рассказывают, что трипс, например, попадает во Владивосток зачастую в живом виде, и при вскрытии партии насекомые тут же готовы перелететь на здоровые цветы.

Впрочем, владельцы приморских цветочных теплиц уверяют, что им эти вредители хорошо знакомы, известны и средства борьбы с ними. Правда, вывести их практически невозможно. Для этого необходимо уничтожить все посадки, основательно обработать почву и только потом засаживать заново здоровыми корнями. Но нет никаких гарантий, что вредители не будут занесены снова. Поэтому никто из цветочников даже не пытался идти таким путем. В основном используют различные химикаты для того, чтобы временно заглушить заболевание.

Но в Россельхознадзоре считают, что цветочные вредители опасны не только для цветов, но и овощей. Не так давно в Приморье обнаружен еще один опасный вредитель - калифорнийский листовой минер - в двух крупнейших тепличных хозяйствах края. Как он там появился, никто не знает. Но специалисты полагают, что, скорее всего, и он был завезен вместе с голландскими цветами.