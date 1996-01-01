Ярмарка на центральной площади Владивостока: "не так уж и дешево"

Ярмарка на центральной площади Владивостока возобновила свою работу в пятницу-субботу. Фермеры, дачники, продавцы молочных, колбасных, хлебобулочных изделий предлагают товар с минимальной торговой надбавкой. На это и рассчитывали городские власти, предоставляя бесплатные места в самом центре города.

Принять участие в ярмарке согласились многие предприятия, в том числе и хозяйства из различных районов края. Спрос ведь на их продукцию высок. Даже очереди у прилавков кое-где появляются. Только едва ли ярмарка получилась такой уж "дешевой", как ожидали горожане.

На общем фоне выделяются разве что колбасные изделия. Некоторые предприятия действительно продают свою продукцию дешевле. По крайней мере, купить вареную колбасу по цене 130-150 руб. за кг там вполне реально.

Удалось найти и недорогую молочку. "Родимая сторонка" предлагает литр молока по 37 рублей. Заметно дешевле, чем в магазинах, можно купить хлеб. Даже "Владхлеб" продает "Подольский" по 19 руб, не говоря уже об уссурийских хлебозаводах, где булка стоит 16 рублей.

Госпродагентство, активно включившись в эту программу, предлагает покупателям рис по 30 руб за кг, гречку - по 20 руб. В остальном же цены фактически не отличаются от цен на рынке "Березка" на Второй Речке или рынка на Спортивной. Даже на китайские фрукты продавцы не снижают цены - бананы также по 60 руб. за кг, апельсины по 70-80, грейпфруты по 90-100.

Не дешевле и овощи с огородов и полей. Со всего края приезжают сюда владельцы своих соток земли. "У нас редиска стоит копейки на рынке, а здесь я продам ее по 30 руб за пучок", - объяснила свой приезд во Владивосток дачница из Арсеньева. Цена на огурцы, выращенные в Приморье, практически на всех рынках колеблется в пределах от 30 руб за кг из относительно близкого к городу Октябрьского района до 35 руб. из Черниговского и даже 40 руб. из Партизанска. Местный картофель, который сейчас на оптовом рынке покупают у селян по 14 руб. за кг, перекупщики на рынке продают по 25 рублей. По этой же цене предлагают картофель и сами крестьяне.

По идее организаторов, эта ярмарка возобновлялась не только для того, чтобы дать возможность горожанам уменьшить расходы на питание. Таким образом власти планировали решить еще одну серьезную проблему - облегчить доступ к бойким торговым местам на центральных рынках города селянам. Но крестьяне такое решение называют половинчатым. "Ярмарка проходит нерегулярно, - говорит Марина М. из Раздольного, - но урожай-то не ждет, когда праздники пройдут. Поэтому все равно приходится искать места по рынкам города". Еще сложнее фермерам, работающим на рынке почти весь год.

"Сейчас сократили количество торговых мест для крестьян на Спортивной, - говорит владелец личного подсобного хозяйства из с. Суражевка Владимир ВАНЮШКИН. - Мы остались без места. Здесь нам, конечно, его предоставили, но только на два дня в неделю. Мы сейчас распродаем свой урожай, потом два месяца нас не будет на рынке. Наши места займут перекупщики, торговцы китайскими продуктами. И в августе будет сложно найти место. Поэтому проблема была бы решена, если бы появилась возможность торговать на хорошем рынке во все дни недели в любое время года".