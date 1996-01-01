Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ярмарка на центральной площади Владивостока: "не так уж и дешево"
Ярмарка на центральной площади Владивостока возобновила свою работу в пятницу-субботу. Фермеры, дачники, продавцы молочных, колбасных, хлебобулочных изделий предлагают товар с минимальной торговой надбавкой. На это и рассчитывали городские власти, предоставляя бесплатные места в самом центре города.
Принять участие в ярмарке согласились многие предприятия, в том числе и хозяйства из различных районов края. Спрос ведь на их продукцию высок. Даже очереди у прилавков кое-где появляются. Только едва ли ярмарка получилась такой уж "дешевой", как ожидали горожане.
На общем фоне выделяются разве что колбасные изделия. Некоторые предприятия действительно продают свою продукцию дешевле. По крайней мере, купить вареную колбасу по цене 130-150 руб. за кг там вполне реально.
Удалось найти и недорогую молочку. "Родимая сторонка" предлагает литр молока по 37 рублей. Заметно дешевле, чем в магазинах, можно купить хлеб. Даже "Владхлеб" продает "Подольский" по 19 руб, не говоря уже об уссурийских хлебозаводах, где булка стоит 16 рублей.
Госпродагентство, активно включившись в эту программу, предлагает покупателям рис по 30 руб за кг, гречку - по 20 руб. В остальном же цены фактически не отличаются от цен на рынке "Березка" на Второй Речке или рынка на Спортивной. Даже на китайские фрукты продавцы не снижают цены - бананы также по 60 руб. за кг, апельсины по 70-80, грейпфруты по 90-100.
Не дешевле и овощи с огородов и полей. Со всего края приезжают сюда владельцы своих соток земли. "У нас редиска стоит копейки на рынке, а здесь я продам ее по 30 руб за пучок", - объяснила свой приезд во Владивосток дачница из Арсеньева. Цена на огурцы, выращенные в Приморье, практически на всех рынках колеблется в пределах от 30 руб за кг из относительно близкого к городу Октябрьского района до 35 руб. из Черниговского и даже 40 руб. из Партизанска. Местный картофель, который сейчас на оптовом рынке покупают у селян по 14 руб. за кг, перекупщики на рынке продают по 25 рублей. По этой же цене предлагают картофель и сами крестьяне.
По идее организаторов, эта ярмарка возобновлялась не только для того, чтобы дать возможность горожанам уменьшить расходы на питание. Таким образом власти планировали решить еще одну серьезную проблему - облегчить доступ к бойким торговым местам на центральных рынках города селянам. Но крестьяне такое решение называют половинчатым. "Ярмарка проходит нерегулярно, - говорит Марина М. из Раздольного, - но урожай-то не ждет, когда праздники пройдут. Поэтому все равно приходится искать места по рынкам города". Еще сложнее фермерам, работающим на рынке почти весь год.
"Сейчас сократили количество торговых мест для крестьян на Спортивной, - говорит владелец личного подсобного хозяйства из с. Суражевка Владимир ВАНЮШКИН. - Мы остались без места. Здесь нам, конечно, его предоставили, но только на два дня в неделю. Мы сейчас распродаем свой урожай, потом два месяца нас не будет на рынке. Наши места займут перекупщики, торговцы китайскими продуктами. И в августе будет сложно найти место. Поэтому проблема была бы решена, если бы появилась возможность торговать на хорошем рынке во все дни недели в любое время года".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса