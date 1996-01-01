В Приморье теперь можно строить по закону

Приморские законодатели завершили подготовку законопроекта "О градостроительной деятельности в Приморье". За полтора года работы над законом депутатам пришлось дважды переделывать его.

В его принятии заинтересованы строители, и не только они - документ содержит информацию об особенностях выдачи разрешений на строительство применительно к объектам индивидуального жилищного строительства, правила выделения земельных участков многоквартирных домов на застроенных территориях и т.д., сообщает пресс-служба ЗС ПК.