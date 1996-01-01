Свиной грипп поднимает цены на красное мясо

Истерия со свиным гриппом уже начинает оборачиваться экономическими потерями для мясоперерабатывающей отрасли и компаний- импортеров. Закрытие ряда стран, откуда в Россию поставлялась продукция, уже в июне обернется значительным ростом цен для конечного потребителя.

Прогнозы участников внешнеэкономической деятельности неутешительны. Большинство опрошенных руководителей компаний отмечают, что свиной грипп добавил проблем компаниям-импортерам, большинство из которых и без того только в мае начали работать с положительной рентабельностью. "Резкий обвал рубля негативно сказался на этом бизнесе,- прокомментировали ситуацию "ЗР" в одной их компаний. - Скачок закупочных цен привел к тому, что компании с декабря работали либо в ноль, либо в небольшой минус. Потребительский спрос в январе стал резко сжиматься, отсюда и падение объемов продаж. Но весной, когда ситуация стабилизировалась, свиной грипп поднял мировые цены на мясопродукты".

"Ветеринарные службы оперативно отреагировали на свиной грипп, - утверждает предприниматель Игорь ДОРОХОВ. - Почти полностью запрещены поставки из США и Канады. Закрытие этих стран создает дефицит в сегменте мяса птицы, свинины и говядины. Ведь данные страны - самые крупные производители красного мяса. Вдобавок есть проблемы с поставками из Австралии. В нескольких штатах были сильные пожары, поэтому производство мяса уменьшилось. В итоге цены на рынке поднялись на 20%. Дальнейший прогноз не утешительный как для потребителей, так и для переработчиков. Уже в июне цены опять могут корректироваться в сторону увеличения. Компании успели заказать контейнеры до закрытия стран, и продукция идет. Но ее хватит до июля".

Солидарны с коллегой по цеху и руководители компании ООО "КонАгра - Восток". По их мнению, 20% поднятие оптовых цен гарантировано. Правда, здесь также отмечают, что рынок мясопродуктов находится в стадии падения. Количество поставок значительно сокращается. Уходят с рынка мелкие операторы, не сумевшие пережить девальвацию рубля. Падение объемов поставок также обусловлено тем, что произошло серьезное падение производства у предприятий-переработчиков. "Если раньше мы ввозили 3 тыс. тонн, то сегодня ввозим 2 тыс. тонн, - отметили в компании ООО "КонАгра - Восток".

Есть еще один фактор повышения цен. Экспортеры считают, что таможенные органы не совсем правильно начисляют таможенные платежи. Компания при декларировании указывает одну цену, а таможенные инспектора считают, что цена, занижена. И пошлина считается с цены, которую указывают таможенные органы. По информации "ЗР", сегодня в Арбитражном суде Приморья десятки исков от компаний-импортеров.

Кроме того, значительно сокращаются и квоты на ввоз мясопродуктов. Причем на объемы сверх мясных квот совокупная таможенная ставка была повышена настолько, что пошлины по факту стали запретительными.