Сухой док в порту Восточном вновь на плаву

В Приморье продолжается большая стройка. Как стало известно "ЗР", в Находке уже вовсю набирают персонал для работы на капитальном ремонте сухого дока в порту Восточный.

На базе дока в дальнейшем планируется изготовление основания гравитационного типа нефтегазодобывающей платформы. Работы предположительно будут вестись с 2009 по 2011 г., однако потенциальным работникам уже сегодня предлагают 5-летние контракты.