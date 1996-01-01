У ДВТУ новый начальник

Приказом Федеральной таможенной службы России начальником Дальневосточного таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Сергей ПАШКО, до этого служивший в Южном таможенном управлении в должности первого заместителя начальника управления по таможенному контролю. Генерал-майор таможенной службы Игорь Власенко вышел на пенсию.

Сергей Викторович Пашко родился 31 мая 1969 года в г. Ростове-на-Дону. В 1987-1989 служил в Вооруженных Силах СССР. В 1993 году окончил Ростовский государственный университет, в 2003 году - Ростовский институт защиты предпринимателя. В таможенных органах - с декабря 1993 года. Работал на разных должностях в Северо-Кавказском (ныне - Южного) таможенном управлении. С августа 2006 года исполнял обязанности первого заместителя начальника Южного таможенного управления по таможенному контролю, а в феврале 2007 г. был утвержден в этой должности, сообщает пресс-служба.