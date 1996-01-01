Рынок недвижимости Хабаровска на диете

С января по май 2009 г. средний квадратный метр на вторичном рынке недвижимости Хабаровска стал дешевле примерно на 4000 рублей. Это значит, что за квартиру площадью 70-80 кв. м, которая стоила 3 миллиона рублей, в мае выложишь на 300 тыс. рублей меньше, чем в январе.

Выходит, не зря будущие новоселы выжидали. Самые волнующие вопросы для рынка недвижимости Хабаровска сегодня - где дно падения, когда начнется рост? Ответить на них достоверно сегодня не возьмется никто. В апреле мы уже констатировали: падение замедлилось. Но вот данные за апрель - квадрат подешевел еще на 2,23% (1200 руб.) и теперь составляет 52 653,04 руб. Причем стоимость квартир снижалась во всех сегментах рынка.

Казалось бы, всем, кроме продавцов и риелторов, можно радоваться: жилье становится дешевле, значит, доступнее. Но это миф! Число потенциальных покупателей уменьшилось не на проценты, а в разы. С кризисом снижаются доходы населения. Уменьшается и рентабельность строительного бизнеса, что грозит его банкротством. Строители остаются без работы, а за ними тянется шлейф безработных в смежных отраслях (до пяти человек на одного строителя) - в производстве строительных и отделочных материалов, транспорте, финансовом секторе и т.д. Кредитные деньги неохотно идут в строительный сектор - и по кругу...

Но все выше сказанное справедливо лишь для справедливых цен. В Хабаровске же некоторые фирмы предлагают жилье на продажу по ценам, вдвое превышающим цены других строительных организаций.

К примеру, ФГУ "Дальспецстрой" по краевой программе продает квадратный метр примерно по 32 тыс. руб. (без учета поддержки краевого бюджета цена получается около 37 тыс. руб.). Сопоставьте с ценами других стройфирм, которые предлагают квартиры по 50 и даже 70 тыс. рублей за квадрат. При этом первые сдают жилье "под ключ", а вторые - лишь голые стены без перегородок и отделки. Не может быть, чтобы первая организация работала себе в убыток. Значит, явно завышены цены у вторых. А котировки квартир на вторичном рынке, как известно, напрямую зависят от цен на первичном рынке.

С другой стороны, снижение цен весной и впрямь замедлилось, хотя продолжает тренд вниз. В мае цены опустились еще на 1,5%. Выжидать и дальше?

Рассмотрим конкретный сегмент рынка - двухкомнатных квартир, как самых популярных. Из 20 жилмассивов и микрорайонов Хабаровска, где проводится постоянный мониторинг цен предложения, в восьми цены на двухкомнатные квартиры в апреле росли (в марте рост наблюдался только в шести). И росли с темпом от 0,5% до 5%. Выходит, не зря продавцы надеются на прекращение падения рынка через два-три месяца.