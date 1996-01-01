Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рынок недвижимости Хабаровска на диете
С января по май 2009 г. средний квадратный метр на вторичном рынке недвижимости Хабаровска стал дешевле примерно на 4000 рублей. Это значит, что за квартиру площадью 70-80 кв. м, которая стоила 3 миллиона рублей, в мае выложишь на 300 тыс. рублей меньше, чем в январе.
Выходит, не зря будущие новоселы выжидали. Самые волнующие вопросы для рынка недвижимости Хабаровска сегодня - где дно падения, когда начнется рост? Ответить на них достоверно сегодня не возьмется никто. В апреле мы уже констатировали: падение замедлилось. Но вот данные за апрель - квадрат подешевел еще на 2,23% (1200 руб.) и теперь составляет 52 653,04 руб. Причем стоимость квартир снижалась во всех сегментах рынка.
Казалось бы, всем, кроме продавцов и риелторов, можно радоваться: жилье становится дешевле, значит, доступнее. Но это миф! Число потенциальных покупателей уменьшилось не на проценты, а в разы. С кризисом снижаются доходы населения. Уменьшается и рентабельность строительного бизнеса, что грозит его банкротством. Строители остаются без работы, а за ними тянется шлейф безработных в смежных отраслях (до пяти человек на одного строителя) - в производстве строительных и отделочных материалов, транспорте, финансовом секторе и т.д. Кредитные деньги неохотно идут в строительный сектор - и по кругу...
Но все выше сказанное справедливо лишь для справедливых цен. В Хабаровске же некоторые фирмы предлагают жилье на продажу по ценам, вдвое превышающим цены других строительных организаций.
К примеру, ФГУ "Дальспецстрой" по краевой программе продает квадратный метр примерно по 32 тыс. руб. (без учета поддержки краевого бюджета цена получается около 37 тыс. руб.). Сопоставьте с ценами других стройфирм, которые предлагают квартиры по 50 и даже 70 тыс. рублей за квадрат. При этом первые сдают жилье "под ключ", а вторые - лишь голые стены без перегородок и отделки. Не может быть, чтобы первая организация работала себе в убыток. Значит, явно завышены цены у вторых. А котировки квартир на вторичном рынке, как известно, напрямую зависят от цен на первичном рынке.
С другой стороны, снижение цен весной и впрямь замедлилось, хотя продолжает тренд вниз. В мае цены опустились еще на 1,5%. Выжидать и дальше?
Рассмотрим конкретный сегмент рынка - двухкомнатных квартир, как самых популярных. Из 20 жилмассивов и микрорайонов Хабаровска, где проводится постоянный мониторинг цен предложения, в восьми цены на двухкомнатные квартиры в апреле росли (в марте рост наблюдался только в шести). И росли с темпом от 0,5% до 5%. Выходит, не зря продавцы надеются на прекращение падения рынка через два-три месяца.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
- Мэр ушел, оставив след