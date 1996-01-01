Кошелек спасут отечественные таблетки

Лекарственная проблема была и остается одной из самых болезненных в российском обществе.Стоимость многих препаратов в аптеках края остается высокой, а полноценное лечение для некоторых людей становится недоступным. В чем причины этих обстоятельств и как будет развиваться фармакологический рынок Приморья? "ЗР" обратился за комментариями к заместителю директора департамента здравоохранения Приморского края, доктору медицинских наук Андрею КАЛИНИНУ.

- Андрей Вениаминович, вот я вам показываю облатку лекарства, которым мне предстоит пользоваться долгие годы. Как получается, что в Москве этот препарат стоит значительно дешевле?

- Это действительно так, поскольку у нас любой товар дороже. Ибо вступает в действие так называемый региональной коэффициент удорожания. И только. Ведь из чего складываются цены на лекарства? Фармацевтические заводы устанавливают регистрационную цену, и выше этой цены они не имеют права отпускать препараты. Затем следуют оптовые наложения, далее поставщики начинают влиять на ценообразование, затем вступают в действие розничные наложения. Далее прибавляется 10% НДС, и на выходе мы имеем то, что имеем.

Для импортных препаратов действуют еще и таможенные пошлины. Но общеизвестно, что государство имеет возможность регулировать ценообразование и оно широко пользуется этим правом. У нас в стране в обязательном порядке регулируются цены на жизненно необходимые лекарственные средства, а в этом списке между тем 606 наименований. Это правило действует и в Приморском крае.

- Что следует понимать под доступностью лекарств?

- Здесь действуют два объективных параметра - стоимость препарата и его наличие. Если волевым решением добиться снижения стоимости лекарства, ограничить ценообразование, то для аптек лекарство станет невыгодным и просто вымоется с рынка. А у нас в Приморье, по сравнению с другими дальневосточными регионами надбавки ниже, чем, предположим, в Камчатском крае. К тому же не следует забывать и о том, что в Приморье безукоризненно действует система льгот и скидок для инвалидов и ветеранов различных уровней. Это объективный факт, и от этой категории граждан редко поступают жалобы.

- А не слишком ли много развелось у нас аптек? Быть может, из-за этого лекарства дороги?

- Как раз наоборот. Нормальная рыночная картина. Да, в крае действует около 800 субъектов фармообращения. И именно это обстоятельство не позволяет никому монополизировать важнейшую социальную сферу.

Напомню, что и президент во время видеоконференции с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Виктором Ишаевым и губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ остановил на этом внимание. Он подчеркнул, "нужно следить за тем, чтобы аптеки не создавали всякого рода внутренних корпораций, чтобы не было монопольных соглашений по ценам. В ряде регионов это наблюдается, когда цены на элементарные препараты подорожали в несколько раз".

- "Это вообще жлобство, - сказал Дмитрий Медведев, когда отдельные компании пытаются садиться на шею гражданам и требовать дополнительные деньги за совершенно обычные лекарства". Так вот если о "жлобстве", ведь есть, наверное, специальный перечень бесплатных препаратов, на которые человек может рассчитывать в условиях стационара? Почему же в некоторых муниципальных клиниках элементарный "хороший" наркоз стоит до 3 тысяч рублей?

- Любой наркоз в любом государственном и муниципальном лечебном учреждении в соответствии с принятой Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи должен быть бесплатным. Средств на эти цели достаточно. Лекарственные препараты покупаются за счет бюджета или средств фонда ОМС, и взимание дополнительных денег за это незаконно.

- И еще один вопрос, который постоянно будоражит общественность: так называемые фальсифицированные препараты. Как они попадают на рынок и как с ними бороться?

- Согласно Федеральному закону "О лекарственных средствах", фальсифицированное лекарственное средство - это лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе и (или) его производителе. На территории Приморского края все серии лекарственных средств проходят обязательный входной контроль по трем показателям: описание, упаковка и маркировка. В случае выявления отклонений от стандартов лекарственные средства не допускаются до обращения и удаляются за пределы края, т.е. возвращаются поставщику. Информация о каждом факте выявления недоброкачественных препаратов передается в контролирующие органы - Росздравнадзор и милицию.

Условно все фальсифицированные лекарства можно разделить на две группы: "черный фальсификат" и "серый". "Черный" - лекарственные средства, изготовленные в кустарных условиях, с неизвестным действующим веществом в настоящее время практически не встречается. "Серый" - изготовленное в заводских условиях лекарство и попавшее на рынок с подложными документами. Оно наносит урон экономике, но не опасно для потребителя. Вот это основной фальсификат, который встречается в настоящее время.

- И, наконец, последнее. Можем ли мы рассчитывать, что с точки зрения кошелька лекарства станут все-таки доступнее?

- Одним из основных направлений антикризисных мероприятий Правительства России в области лекарственной политики является развитие отечественной фармацевтической промышленности, как в части производства субстанций, так и в производстве готовых лекарственных средств. Именно развитие отечественной фармпромышленности в соответствии с международными стандартами GMP является залогом доступности лекарственных средств для населения. Вопрос независимости от иностранных производителей лекарств является вопросом национальной безопасности.