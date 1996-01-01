13-я международная туристская выставка "Дальтур-2009" завершилась

По отзывам туристических компаний, разместивших стенды и материалы на "Дальтуре -2009", затраты на презентацию себя не оправдали. Представители иностранных туркомпаний стран-соседей по региону - КНР, Южной Кореи, Вьетнама и Таиланда, так же остались в недоумении: предполагалось, что выставка соберет потенциальных клиентов - жителей города и края, а получилось общение с коллегами. Называя вещи своими именами, - междусобойчик.

Кроме того, картину сильно подпортило открытие другой выставки - Vladivostok Boat Show. Первый опыт презентации катеров, яхт и компаний, осуществляющих их обслуживание и поставки комплектующих, а также компаний, продающих сопутствующие товары, оказался более чем красочным. И зарубежные гости "Дальтура-2009", воспользовавшись хорошей погодой, ушли знакомиться с городом в район яхт-клуба "Семь футов". Перспектива обеда с видом на Амурский залив прельстила их больше, чем сидение в павильонах выставки.

По отзывам представителей провинции Хейлунцзян, они сократили представительские расходы по линии российского Дальнего Востока в целом и Приморского края в частности. Инициатива губернатора провинции Хейлунцзян свозить 10000 дальневосточников в стремительно теряющий финансовые обороты в связи с недобором российских туристов Суйфэньхе практически провалилась. Гостиница и питание, оплачиваемые китайской принимающей стороной, в итоге составляют лишь одну десятую стоимости "бесплатной" путевки. Проблемы с пересечением российско-китайской наземной границы - поголовный досмотр сумок - отпугнул даже тех туристов, которые согласны заплатить по 6 000 руб. за турпутевку.

По словам вице-губернатора края Игоря УЛЕЙСКОГО, участвовавшего в торжественном открытии "Дальтура-2009", в Приморье есть все предпосылки для активного развития туризма: "У края огромный потенциал, уникальная природа, есть памятники культуры и архитектуры. Бизнесу выгодно инвестировать в развитие этой отрасли, создавать необходимую инфраструктуру". Особенно для потенциальных туристов из КНР. Однако, по отзывам представителей самих приморских туристических компаний, куда перспективнее работать с регионами Дальнего Востока.

Особенно приморские пляжи приглянулись хабаровчанам, не изменившим своих привычек несмотря ни на какой экономический кризис. Путевки на "золотой сезон" - август и начало сентября - на самые популярные места отдыха в Хасанском районе уже раскуплены. Кстати, часть Ливадийского побережья выкуплена хабаровскими туристическим компаниями буквально с домиками и правом аренды земли.

Продажа моря и совместных с ним летних удовольствий успешна и среди жителей Приморского края. Ожидаемые цифры отдыхающих не превысят прошлогодних показателей, зато самым популярным базам отдыха удастся заработать на повышении стоимости аренды относительно прошлого года. Впрочем, чистая прибыль, учитывая инфляцию и трехкратное увеличение земельного налога, останется прежней.

Что касается проводимых на "Дальтуре" конкурсов, например "Экскурсия. Туризм. Владивосток", то руководители туристических компаний в частных беседах отзываются об этой части мероприятия в стиле "пионерский лагерь - это хорошо, а на чем будем деньги зарабатывать"? По сути, грамоты и призы не дают реального притока клиентов, а работать ради еще одного диплома на офисную стену в нынешней экономической ситуации мало кто готов. Экскурсионные маршруты выходного дня можно продать лишь жителям Владивостока, и они не должны быть слишком продолжительными, дорогими или требующими серьезной физической подготовки участников. Поэтому дальше традиционного Пидана с Фалазой и медвежьего питомника развиваться некуда.