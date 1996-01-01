Бизнес стройку не бросил

Прошедшая на минувшей неделе во Владивостоке выставка "Город", в общем-то, сумела удивить посетителей. Она была чуть скромнее прошлогодней, но именно "чуть". И это при том, что основные ее участники - компании и фирмы - работают на строительство или в строительстве. А зная о тяжелой ситуации в отрасли, можно только удивляться: как организаторам выставки в принципе удалось сохранить ее высокий уровень, привлечь довольно много участников не только из других регионов страны, но и из-за рубежа? Из зарубежных особенно представительно выступили китайские компании, занявшие два полуряда в просторном помещении спорткомплекса "Чемпион", и южнокорейские.

Пожалуй, участникам выставки и на этот раз удалось добиться ее высокой информационной насыщенности и богатства экспозиций по более чем 20 основным тематическим направлениям. Плотен был график семинаров и круглых столов. Плюс прошла выставка "Зодчество Приморья-2009". Новые работы проектировщиков свидетельствуют о том, что инвесторы и строительный бизнес не отказываются от своих планов. Просто что-то пришлось временно отложить, чтобы не рисковать в сложной ситуации.

Поставщики материалов, конструкций, строительных машин, инструмента и пр. отмечали, что спрос на их продукцию в этом году снизился, но есть надежда, что эта ситуация затянется не надолго, и с возобновлением строительства приостановленных объектов лучше дела пойдут у тех компаний и отраслей, которые поставляют все, что необходимо для стройки. Как прозвучало в выступлениях на открытии выставки, расслабляться причин нет. В короткие сроки во Владивостоке предстоит построить десятки объектов к саммиту АТЭС 2012 г. А кроме того, есть немало других серьезных дел и по строительству, и по ремонту, требующих от строительного бизнеса серьезных усилий.

И, как показала выставка "Город", бизнес приморскую стройку не бросил.