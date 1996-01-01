Мировой фаст-фуд добрался до Владивостока

Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY из США провела презентацию во Владивостоке с целью найти партнеров.

Принцип работы SUBWAY компании - система франчайзинга, в России ею воспользовались 60 ресторанов. Но пришедшие на презентацию предприниматели откровенно признавались, что проект по открытию подобного ресторана слишком затратный. Ведь к стоимости франшизы - более $12 тыс. -прибавляется стоимость оборудования - $120-170 тыс. Также предпринимателю, желающему вложить деньги в подобный проект придется еще нести расходы на аренду или приобретение в собственность помещения под ресторан. Кроме того, во Владивостоке уже работает сеть быстрого питания, где основой служат именно сэндвичи и салаты. Да и емкость рынка Владивостока не такая большая, как в крупных городах России, и лидеров на рынке Владивостока в системе ресторанов быстрого питания потеснить будет сложно.