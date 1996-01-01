В Приморье энерготариф к 2010 г. может вырасти в 1,5 раза

ОАО "РАО ЭС Востока" намерено летом этого года внести в правительство стратегию развития энергетического комплекса Дальнего Востока на период до 2020 г. По словам заместителя гендиректора "РАО ЭС Востока" по внешним связям и управлению компании Дмитрия СЕЛЮТИНА, в ближайшие три года стратегия будет финансироваться за счет средств госбюджета.

Альтернативным вариантом, по его словам, является включение целевых инвестиционных средств (ЦИС) в тариф. В частности, 1,203 млрд руб. будет выделено госбюджетом на энергообеспечение саммита АТЭС в 2012 г. При этом включение ЦИС в тарифы может привести к их росту в Приморье к 2010 г. в 1,5 раза, отметил Дмитрий Селютин. "Но не надо забывать, что в Приморье сейчас самый дешевый киловатт-час и, в отличие от других регионов России, наблюдается рост энергопотребления", - сказал он.

В свою очередь гендиректор "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ сообщил, что в настоящий момент правительство рассматривает несколько вариантов тарифообразования на Дальнем Востоке. "Первый вариант предусматривает нулевой рост тарифа, что означает для наших компаний очень сложное прохождение осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. Инфляцию ведь никто не отменял, поэтому себестоимость производства вырастет в любом случае. Рассматриваются и другие варианты. Прогнозировать тариф я не могу, подобные вопросы решаются на государственном уровне", - сказал он.

По сведениям "ЗР", замораживание энерготарифа на Дальнем Востоке маловероятно, особенно после того, как кресло полпреда занял экс-губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, прекрасно понимающий, что такое для энергетики "нулевой" тариф.