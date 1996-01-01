Хабаровск станет центром он-лайн торговли на ДВ

21 мая, в рамках визита президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в Хабаровске состоялась презентация московской Единой электронной площадки, на которой проводятся пилотные аукционы в режиме национального оператора.

Ровно в 8.00 часов по московскому времени начался аукцион на единой электронной площадке Москвы. Вся процедура торгов транслировалась на телеэкраны в большом зале мэрии Хабаровска, где руководители структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений могли следить за ходом аукциона в режиме реального времени. На торги были выставлены три лота - одежда, постельное белье и лекарственные средства для московских учреждений. В итоге цены снижены от 40% до 70%.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, идею проведению торгов в электронной форме по заключению контрактов для государственных и муниципальных нужд сегодня поддерживают три четверти предприятий России. Планируется, что в стране будут работать три пилотные электронные площадки, одна из них - московская.

В торгах на поставку лекарственных средств приняли участие фармацевтические фирмы Хабаровска. Для предприятий электронные аукционы имеют преимущества: не надо лично присутствовать на торгах - все происходит в Интернете, не требуется собирать множество бумаг. Для заказчика же главное достоинство - большое число участников, что предполагает конкурентные соревнования и заметное снижение цен.

"В ближайшем будущем мы постараемся обеспечить проведение электронных торгов при закупке товаров и услуг для городских нужд, что позволит существенно экономить бюджетные деньги", - отметил мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ. В заключение градоначальник дал поручение рассмотреть вопрос о помещении для организации электронной площадки, приобретении комплекса необходимого оборудования.