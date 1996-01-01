Рыбопромышленники Колымы снизили объемы

За январь-апрель 2009 года рыболовные предприятия Магаданской области добыли свыше 27 тыс. тонн водных биоресурсов. По данным управления рыбного хозяйства администрации Магаданской области, это составило 87% к уровню 2008 года, когда было добыто порядка 31 тыс. тонн.