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Рыбопромышленники Колымы снизили объемы
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
За январь-апрель 2009 года рыболовные предприятия Магаданской области добыли свыше 27 тыс. тонн водных биоресурсов. По данным управления рыбного хозяйства администрации Магаданской области, это составило 87% к уровню 2008 года, когда было добыто порядка 31 тыс. тонн.
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