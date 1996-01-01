В Южно-Сахалинске презентовали продвинутый асфальтоукладчик

Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась презентация новой техники - термос-бункера для укладки асфальта. Такой аппарат уникален, аналогов ему в области нет. Стоит термос-бункер 4,5 млн руб. Термос-бункер представляет собой машину для приготовления, транспортировки и укладки литой асфальтобетонной смеси. Это грузовой автомобиль, на шасси которого установлена теплоизолированная и обогреваемая емкость с мешалкой. Снаружи емкость закрыта металлическим кожухом. Работает агрегат даже при температуре воздуха до минус 10ОС.