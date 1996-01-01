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Снизит ли система ГЛОНАС цены на рыбу?
"К сожалению, нам не удается убедить правительство субсидировать расходы на перевозку рыбопродукции с Дальнего Востока в центр страны, - сообщил глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ во Владивостоке, - поэтому выход у нас один - совершенствовать систему логистики". В связи с этим Андрей Крайний рассчитывает использовать терминалы системы ГЛОНАС. Эти терминалы позволят следить за перевозкой грузов и таким образом оптимизировать издержки.
По словам Крайнего, "рыбаки - счастливые люди. Даже во время кризиса у них нет проблем со сбытом. Кроме того, выставка в Брюсселе показала, что Европа тоже ждет филе минтая первичной заморозки, поэтому рыбакам нужно активно заниматься сертификацией, ставить на суда филетировочные машины".
Даже комбинат питания администрации Президента РФ при закупках руководствуется тем, что рыба должна быть только отечественная, сообщил Крайний.
В периоды, когда православные верующие соблюдают пост, в стране резко падает потребление мяса. "Я разговаривал с Патриархом, - сообщил глава Росрыболовства. - Оказывается, когда в пост нельзя есть не только мясо, но и рыбу, то в пищу можно употреблять кальмара, краба, креветку и других беспозвоночных". Об этом сообщает сайт Fishnews.Ru.
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