Рыбаки остались крайними

На минувшей неделе Владивосток в очередной раз посетил глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. Двухчасовое совещание с рыбаками вызвало у рыбацкого сообщества неоднозначную реакцию. Многие стали говорить о том, что данный приезд во Владивосток - это не более чем пиар...

Ведь не секрет, что главный рыбак страны сегодня оказался в "щекотливом" положении. Последний год рыбацкое сообщество Дальнего Востока не жалеет сил и времени на борьбу с "крайними" инициативами. Рыбацкое лобби уже не скрывает того, что от активной деятельности Крайнего у них начинают возникать серьезные проблемы с ведением бизнеса. С другой стороны, обещания, данные кабинету министров (рыба на берег, развитие береговой переработки, институт биржевой торговли, борьба с браконьерством), выполнять надо. Вот только какими методами заставить рыбаков выполнять лозунги, пока не совсем ясно.

Рыбаки в свою очередь сдаваться не собираются. Из всего ряда громких реформаторских заявлений со скрипом выполнено только обязательное декларирование, приведшее к росту цен. Поэтому, в отсутствие результатов, Андрей Крайний опять вернулся к уже апробированной тактике "громких заявлений".

Стратегическое судостроение

Начал свою речь Андрей Крайний с напоминания о том, что только благодаря его инициативе рыбаки получили сырьевой ресурс на 10 лет. После этого весьма не случайного напоминания Андрей Анатольевич озвучил стратегическую задачу, стоящую перед рыбной отраслью. На этот раз это судостроение. "В стране в 2020 г. останется 818 судов. Поэтому вылов сократится на миллион тонн. Нам необходимо построить до 2020 г. 562 судна, - заявил Андрей Крайний. - Рыбопромысловый флот России морально и физически устарел, он экономически неэффективен. Мойвовая путина показала, что наши рыбаки не могут конкурировать с норвежцами, потому что у нас себестоимость продукции выше на 25% из-за того, что нужно больше топлива. У нас всего одно кошельковое судно, нет приемочных комплексов на берегу. В результате наши рыбаки выбрали только половину квоты, а норвежцы поставили на наш берег 55 тыс. охлажденной мойвы.

Поэтому наша глобальная задача - модернизация флота и строительство нового. Есть Федеральная целевая программа по развитию гражданского морского флота объемом 8,5 млрд руб., из них на рыбопромысловый флот предусмотрено только около 1 млрд руб. Это не строительство судов, это только лишь конкурсы на проекты. Будут объявлены конкурсы по малотоннажным, средне- и крупнотоннажным судам. Я полагаю, что будут создаваться консорциумы наших компаний с норвежскими, которые являются лидерами в рыбопромысловом судостроении. Эти проекты государство будет курировать и предоставлять либо верфям, либо промысловым компаниям, чтобы на их основе строился флот. Государство должно использовать механизм госгарантий либо финансировать верфи для строительства судов, а потом суда передавать на жестко прописанных условиях частным компаниям".

Обращение к судостроительной теме в данный момент не случайно. Рыбный бизнес в этом вопросе полностью солидарен с чиновником. Правда, при этом для бизнеса важно понять, может ли государство каким-то образом помочь с инвестициями. Ведь это достаточно масштабные деньги, и у многих компаний их сегодня просто нет. Ответа на вопрос где взять деньги, не прозвучало и вряд ли прозвучит. Ведь Андрей Крайний признался, что государство пока не способно каким-то образом повлиять на банковский сектор, хотя в "ручном" порядке воздействовать на определенный банк возможно. "Если вы хотите взять большой кредит на обновление флота в Россельхозбанке под 17% годовых, то нужно обращаться в Москву в головной офис. Так как в местных филиалах этого банка кредиты не дают. Также необходимо обратиться в письменной форме в Росрыболовство. Будет создана рабочая группа, и она продавит получение кредита. При этом государство субсидирует две трети ставки рефинансирования, и реальная ставка будет 11-12%".

Работа в "ручном режиме" - это признание неэффективности работы системы. А ведь еще полгода назад речь шла о визировании 50 млрд руб. государственных денег через офисы Россельхозбанка для нужд отрасли.

"Тема судостроения, обсуждаемая при участии одного представителя судостроительного бизнеса, наводит на мысль, что никаких решений по этому поводу в ближайшее время принято не будет", - утверждали потом в кулуарах рыбопромышленники.

И в этом они правы. Судостроение - это отдаленное будущее, поэтому сегодня об этом говорить можно сколько угодно, ведь за результат спросят не скоро.

А вот тему рыбных бирж Андрей Анатольевич старательно обходил. Хотя дать свой комментарий по этому поводу все же пришлось. Так как рыбаки в своих выступлениях эту тему старались затронуть. "Если говорить о биржевой торговле, то в стране биржевая торговля себя не показала. Даже нефтяная биржа не заработала. Поэтому мы имели в виду не торговлю через биржи, а проведение аукционов. Мы просто в понятиях не разобрались. Для меня биржевая торговля - это механизм определения рыночной цены. Он должен быть прозрачен".

Разогреть потребность

Следующие заявления Крайнего касались маркетинговых решений в рыбной отрасли. Именно так можно воспринимать высказывания о том, что необходимо заставить россиян увеличить потребление рыбы. В маркетинге это называется разогреть потребность. Пока разогрев ограничивается наружной рекламой в нескольких крупных городах страны. И созданием специализированных рыбных магазинов. По словам Андрея Крайнего, в них настоящий ажиотажный спрос и постоянные очереди.

Коммерческие инициативы глава Росрыболовства высказывает в последнее время очень часто. В этот раз он также заострил на этом внимание. "Был недавно в Тобольске, - рассказывал Андрей Анатольевич. - Директору тамошнего рыбокомбината не хватает сырья. А где купить рыбу, он не знает. Нужна электронная система торгов. Зашел на сайт, увидел, что на складе во Владивостоке есть такая-то рыба по такой-то цене, и сделал покупку. В идеале нужен единый логистический центр".

Рыбные генералы скромно молчали. Может, неудобно было заметить, что подобная рыботорговая система в электронном виде на Дальнем Востоке работает несколько лет. Конечно, купить рыбу через нее нельзя, так как покупатель должен визуально проверять качество товара, но все коммерческие предложения компаний по купле-продаже на ней размещены.

Поиски покупателей

"В ближайшее время Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) предоставит вам справку, согласно которой вы увидите, какой точно объем рыбопродукции будет завезен компаниями, входящими, в ассоциацию на российский берег. Хотя первые цифры уже известны. Компания БАМР поставила на российский берег 4 тыс. тонн минтая из объёма, выловленного благодаря продлению специализированного промысла минтая в Охотском море", - пояснял Андрею Крайнему президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ. - Мы благодарны вам за содействие в переговорном процессе между АДМ и X5 Retail Group. Да, переговоры прошли, итогом стала заявка на приобретение 150 тонн филе, и 150 тонн безголового минтая в месяц".

Данные, приведенные президентом АДМ, вносят серьёзные коррективы в инициативы Андрея Крайнего о ввозе сотен тысяч тонн продукции на российский берег. Президент АДМ прямо сказал, что крупнейший ритейлер страны (более 1 200 магазинов) готов заказывать всего 300 тонн продукции из минтая в месяц. Поэтому все утверждения о том, что в стране есть платёжеспособный покупатель на большие объемы, пока из области гипотез.

Глава Росрыболовства в дискуссию вступать не стал. А вот выступающий президент УК БАМР Петр САВЧУК объяснил причины столь низкой покупательской способности оптового звена. "Филе вторичной заморозки в порту Санкт-Петербурга стоит $1600 за тонну. Безголовый минтай при отгрузке в Китай столько же. Китайские производители накачивают фосфатами продукцию и кормят народ "ухой". Давайте запретим такую продукцию на территории РФ.

"Запретить мы хотели, но потом передумали поднимать таможенные пошлины. Страна и так без рыбы сидит, а если импорт убрать, что тогда есть?" - парировал Андрей Анатольевич.

Нужно заметить, что на эту тему собеседники говорили не один раз и даже не два. И аргументация каждой позиции пока не меняется. Рыбаки продают рыбу за рубеж, чиновники требуют дешевой рыбы в Россию. В этот раз Петр САВЧУК пообещал, что рыбаки поставят при необходимости на российский берег до 100 тысяч тонн минтая. Вопрос о необходимости и покупателе как всегда остался открытым.