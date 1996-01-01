Правительство хочет создать дальневосточный зерновой коридор

Россия примет необходимые решения по созданию дальневосточного зернового коридора в ближайшем будущем.

Такое заявление сделал первый вице-премьер Правительства РФ Виктор ЗУБКОВ по итогам заседания оргкомитета Всемирного зернового форума в Санкт-Петербурге. По его мнению, создание зернового коридора привлечет в регион инвесторов и создаст условия для стимулирования экономики Дальнего Востока. "Мы будем обеспечивать предложения там, где есть спрос. Существенно расширились поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сибирь традиционно производит хорошие сорта пшеницы и может быть мощным поставщиком зерна", - отметил Виктор Зубков. Об этом сообщают "ФК-Новости".