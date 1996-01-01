Японцы готовятся к запрету правого руля в России?

Японцы всегда знают немного больше. Сегодня они говорят о том, что ввоз в Россию праворульных автомобилей будет запрещен с января 2010 г. И этот запрет не укладывается у них в головах. По крайней мере, так считает вице-президент сети аукционов USS господин Фумихико ТАМУРА. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Визит японцев носил ознакомительный характер. Приморье интересует наших соседей как регион, где можно развивать разные направления бизнеса. Располагая данными о том, что Москва намерена перекрыть канал импорта в Россию праворульных автомобилей, японский автобизнес решил разведать, какими еще видами деятельности можно заниматься на российской территории.

- Мы полагаем, что здесь есть смысл развивать сельское хозяйство, - сообщил Фумихико Тамура, - кроме того, в Приморье большие запасы пресной воды, которую можно даже экспортировать в Китай, в ряде районов которого ощущается ее нехватка. Правда, многие водоемы у вас сильно загрязнены, но мы готовы предоставить наши технологии по очистке и фильтрованию воды.