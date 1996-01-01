Рынок жилья Владивостока сегодня не падает, а скорее планирует

Часть аналитиков высказывала предположение, что в апреле, вслед за определенным оживлением и ростом фондового рынка, должен достигнуть ценового дна российский рынок жилья. Однако этого не случилось. Жилье продолжает "нащупывать свое дно". При этом покупатели, демонстрируя свой неугасающий интерес к выставленным на продажу объектам, покупают их не слишком активно. Например, по Москве в месяц в целом проходит всего около 2 тысяч сделок купли-продажи жилья, что для этого рынка оценивается как состояние, близкое к "мертвому".

Можно считать, что основные макроэкономические факторы продолжают сдерживать рынок жилья и в Приморье в том числе. Выход мировой экономики из общего кризиса уже большей частью считается реальным только в следующем году, а соответственно и рынок недвижимости выходить в "плюс" в силу своей инерционности сможет несколько позже.

Последние недели апреля, по данным ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", все-таки дали прирост средней цены жилья по Владивостоку на 1%, но в начале мая динамика цен снова ушла в минус. Вероятно, как и в конце февраля, рынок сделал попытку переломить ситуацию, но не смог.

Приближающееся лето вряд ли повысит покупательский спрос, и по этой причине можно предположить, что "стукнуться о дно" владивостокский рынок должен где-то в июле-августе.

Впрочем, рынку недвижимости пророчат и "второе дно", которое может быть достигнуто осенью или в начале зимы. "Надежды" на него связываются с тем, что в США к осени должен наступить период выплаты платежей по ипотечным кредитам, и предполагается, что довольно многие американцы не смогут их осуществить, а следовательно, лишатся своих домов и квартир, находящихся в качестве залога у банков.

Конечно, формально у нас на рынке существует дефицит жилья, и нас вроде бы их американские заморочки не должны пугать. Однако, памятуя, что именно американский ипотечный кризис дал "толчок" общемировому, можно предположить, что и наш рынок "оглянется" на заграницу. Тем более что она для многих становится очень привлекательной. И даже не столь экзотические Таиланд, Испания, Кипр и пр., но и ряд стран СНГ. Для дальневосточных пенсионеров, многие из которых имеют украинские корни, сегодня очень выгодным становится приобретение жилья на Украине. Причем жители европейской России это уже хорошо прочувствовали и устремились в незалежную, где, купив жилье, можно очень неплохо жить на российскую пенсию.

Но и по сравнению с рядом крупных российских городов в европейской части жилье во Владивостоке остается дорогим. Если там квадрат в среднем зачастую предлагается по 35-50 тыс. руб., то в "городе нашенском", по данным ООО "ДМЦ", к середине мая - по 65 831,2 руб. за 1 кв. м жилья.

С августа прошлого года цены предложения жилья во Владивостоке к настоящему времени снизились на 20,3% в рублевом эквиваленте. При этом больше было падение на гостинки и однокомнатные квартиры - 22,5%, затем на 2-комнатные - 18,4%, и на 3-комнатные - на 16,3%.

Самым дорогим к середине мая остался "квадрат" в гостинке - 72 015 руб., затем в 1-комнатной квартире - 67 558,9 руб., 2-комнатной - 63 891,1 руб., 3-комнатной - 63 879,2 руб.

Примерно на 23-24% "просел" и соседний с владивостокским - артемовский рынок жилья. Если в ценовой пик в октябре прошлого года он достигал примерно 53 тыс. руб. за средний "квадрат", то сегодня держится около 43 тысяч и медленно продолжает дешеветь.

Специалисты по недвижимости отмечают, что в предложении на рынках жилья Владивостока и Артема остается много неликвида, объемы сделок остаются невысоки. Новостройки теряют покупателей и идут на серьезные скидки, которыми не торопятся воспользоваться, ожидая, что хуже все еще будет.