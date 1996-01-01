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"Некоммерческое партнерство строителей Приморского края" созывает строителей в свои ряды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

C 25 июля 2008 года вступили в силу поправки к Градостроительному кодексу Российской Федерации, отменяющие лицензирование в строительстве, проектировании и инженерных изысканиях с 1 января 2009 года и создающие законодательную базу для работы саморегулируемых организаций и регулирования отношений между компаниями в условиях отмены лицензирования соответствующих видов деятельности (Федеральный закон № 148-ФЗ от 22.07.2008 г.).

В соответствии с действующим градостроительным законодательством, лицензии на указанные виды деятельности с 1 января 2009 года не выдаются. До 1 января 2010 года будут действовать как лицензии, выданные ранее, так и свидетельства о допуске, выдаваемые СРО. А с 2010 года индивидуальный предприниматель или юридическое лицо сможет выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лишь при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

Для лицензий, выданных в 2006-2008 гг., срок действия которых заканчивается после 2010 года, законодательство исключений не делает, в связи с чем с 1 января 2010 года указанные лицензии прекращают свое действие.

В конце августа 2008 года создано "Некоммерческое партнерство строителей Приморского края" в целях реализации закона №148-ФЗ с последующим преобразованием в СРО и регистрацией в соответствующем государственном реестре.

По словам президента Партнёрства Михаила ВЕСЕЛОВА, "одной из основных задач "Некоммерческого партнерства строителей Приморского края" является эффективное использование творческого и профессионального потенциала участников строительной деятельности для улучшения дела капитального строительства в крае и возможности оформления допуска к работам уже в 2009 году".

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