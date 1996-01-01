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Поле боя за урожай
Дачное сообщество взбудоражено слухами о грядущем резком повышении цен на продукты, проникновении на приморский стол модифицированных продуктов. А рекордное производство и закупка соседним Китаем удобрений и пестицидов навевает невеселые мысли...
Поэтому, трезво рассуждают владельцы садов и огородов, продовольственная безопасность находится в их собственных руках. По последним данным, только продажа семян в специализированных ларьках и магазинах выросла вдвое! Ровно на столько возросли цены на семенной фонд. Жители села и целые агрофирмы, специализирующиеся на взращивании и поставке рассады, потирают руки: продажи растут с каждым днем.
И как всегда у нас бывает, даже в такое частное дело, как огородная страда, вмешалась политика. Не секрет, что суражевские семенные деляны - вотчина одного депутата ЗаКСа, не без сельской закваски и как на грех отвечающего в среде краевых законодателей за стол народный.
Не поэтому ли рынок семян и рассады в Приморском крае близится к монополии, а цены стойко растут?
В пику краевым единороссам, "Справедливая Россия", если какую выгоду и имеет с подготовки к дачному сезону, так только политическую. По словам депутата Думы Владивостока от "Справедливой России" Александра ЮРТАЕВА, у них подходит к концу акция "Справедливый урожай", в ходе которой семена раздавались бесплатно. Все, кто хотел и подтвердил свою принадлежность к садоводческому сообществу, уже запаслись голландскими (!) семенами, подчеркнул депутат.
Политика политикой, но кушать хочется всегда, а посему мы обратились к людям, сведущим в семенном бизнесе. Как там нынче дела: где, откуда, что и почем?
По словам агронома-плодоовощевода Валентины БЕЗКОРОВАЙНОЙ, семена везут отовсюду, даже с Алтая. Но она сама больше доверяет местным, потому что они, как правило, районированные.
Валентина Никифоровна считает, что всхожесть суражевских семян высокая, тамошняя опытная станция осуществляет контроль за качеством семян. Они и дешевле, чем, например, привезенные из западной части страны, у них выше наполняемость пакетиков, отсюда и выгода.
- Хорошие семена уссурийские. Их выращивают на сортоиспытательном участке при Приморском НИИ сельского хозяйства. Ученые этого института добились таких сортов, которые дают хорошие урожаи на нашей приморской земле. Ну а что касается завозных семян, то, несмотря на красивую и дорогостоящую упаковку, они не всегда отличаются качеством. При посеве таких семян можно потерять не только деньги, но и упустить сроки.
Татьяна ШИРЯЕВА, директор сети магазинов ИП "Ширяева", не склонна делать ставку на одного производителя. Ее магазины кроме семян местных производителей предлагают московские, алтайские и хабаровские семена. Дело в том, что не все семена у нас в крае выращивают, поясняет Татьяна Геннадьевна.
Что касается качества семян, то считается всхожесть семян, расфасованных в белые пакетики, выше (80-90%). Но опять-таки не все зависит от продавца, который может только учесть недобросовестность производителя и в будущем не работать с ним.
Цены на семена поднялись где-то на 25-30%. Это зависит не от того, что так захотелось продавцу. Поднялась закупочная цена семян, дороже стали железнодорожные перевозки, вдвое дороже удобрения, да и налоги выросли, признают поставщики семян.
Самим дачникам только и остается что сетовать на дороговизну. По словам Надежды Д., дачницы с 30-летним стажем, живущей, к слову, по соседству с магазином "Все для дачи", в этом году действительно подорожали семена. Но, считает Надежда Григорьевна, рост цен был не таким заметным применительно к этому магазину.
- Я беру суражевские, уссурийские, хабаровские. Их пакетики, как правило, потяжелее. Да и качество, как я убедилась, выше.
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