Приморские проектировщики готовятся регистрировать саморегулируемые организации

Сразу два некоммерческих партнерства проектировщиков Приморского края в ближайшее время планируют регистрировать создаваемые ими саморегулируемые организации.

Генеральный директор "ПромстройНИИпроекта" Александр КАРЕПОВ отметил, что окончательное решение о создании своего СРО или вхождении в какое-то общероссийское под эгидой Союза архитекторов России некоммерческое партнерство, объединяющее наиболее крупные приморские проектные компании, будет принимать в июне.

На сегодня в этом некоммерческом партнерстве уже около 60 участников - не только из Приморья, но и из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО. С подачей заявления о регистрации СРО партнерство не торопится, полагая, что излишняя спешка только вредит. Тем более что у самих регистраторов еще не хватает опыта регистрации СРО проектировщиков. В настоящее время по России в целом зарегистрировано всего несколько таких организаций.

Директор ООО "Аргус-Арт" Владимир ПРОКУРОВ также считает, что партнерству проектировщиков, объединившему небольшие компании и отдельных проектировщиков Приморья, торопиться пока ни к чему, поскольку ситуация осложнена экономическим кризисом и для некоторых сегодня стоит вопрос не вступления в СРО, а выживания.