Поели суражевских огурчиков...

В еще одном хозяйстве Приморского края, являющемся крупнейшим поставщиком овощей и зелени на приморский рынок, выявлен опасный карантинный вредитель, южноамериканский листовой минер.

На сей раз под карантин попало опытно-производственное хозяйство "Дальневосточное" в селе Суражевка. Ранее карантинный фитосанитарный режим был введен в отношении продукции тепличного хозяйства "Приморье", фактически поставив сельхозпредприятие на грань закрытия. Опасный карантинный вредитель, способный приводить к гибели растения аж 33-х семейств, нынче был выявлен на территории суражевского сельхозпредприятия в результате оперативных мероприятий специалистов Россельхознадзора и Приморского филиала Всероссийского центра карантина растений, которые вынуждены были принять срочные меры к локализации опасного очага заражения. В настоящее время специалисты карантина растений уже приступили к разработке мер по его ликвидации на территории суражевского опытно-производственного хозяйства. Как известно, оба эти предприятия являются крупнейшими, если не основными поставщиками овощей и зелени на приморский рынок, и введение в них карантина может создать проблему поставок местной, приморской, продукции на продовольственный рынок края, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.