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Строительство нового сельскохозяйственного рынка во Владивостоке пока остается только в планах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке нет специализированного сельскохозяйственного рынка. Все действующие сегодня рынки имеют статус универсальных. Это значит, что продукция, выращенная крестьянами, попадает на их прилавки в основном через перекупщиков.

Это по понятным причинам не устраивает ни сельхозпроизводителей, ни потребителей. Поэтому идея создания современного крупного сельскохозяйственного рынка была поддержана и несколькими городскими рынками, готовыми участвовать в его строительстве, и крестьянами, проявившими к этому определенный интерес.

Собственно, без участия крестьян такого рынка не может быть в принципе. По крайней мере, это предполагают программы по развитию сельского хозяйства, предусматривающие субсидирование части процентной ставки кредитов на его создание, что, кстати, и привлекло городские рынки к самой идее сельскохозяйственного рынка. Интерес сельхозпроизводителей тоже понятен - они получили бы гарантированный сбыт и могли бы увеличить объемы производства. Но создать подобный рынок силами самих крестьян практически невозможно.

Для крестьян реализация этой идеи, очевидно, имела бы еще одно важное последствие. Она способствовала бы созданию потребительских кооперативов на селе, способных взять на себя организацию сбыта, снабжения, переработки продукции и т.д. Именно на эти цели государство, согласно действующим программам, выделило Россельхозбанку значительные средства. Для сельского хозяйства Приморского края появилась возможность освоить еще порядка 400 млн рублей. Или не освоить, если потребительские кооперативы так и не будут созданы.

В общем, идея организации сбыта сельхозпродукции через кооперативы на современном, красивом рынке в центре города, с гарантированными для крестьян местами своих сторонников нашла. Но, как часто у нас, к сожалению, происходит с благими идеями, реализовать ее оказалась невозможно. Энтузиазм остудил Россельхозбанк. Ссылаясь на внутренние нормативные документы, банк сообщил в ходе обсуждения за круглым столом в Управлении торговли, что предоставить кредит с субсидированием процентной ставки он может для организации работы кооперативов на селе. При этом каждый кооператив имеет возможность получить целевые деньги в размере 10 млн рублей. На строительство же сельскохозяйственных рынков, несмотря на вышедшее в марте постановление правительства, деньги этой программой не предусмотрены.

"Мы, конечно, расстроены тем, что услышали здесь за круглым столом, - говорит заместитель директора рынка ООО "Помни" Алла КРОТ. - То, о чем столько говорят, оказалось пустыми словами. На создание сельхозкооперативного холдинга совместно с крестьянами и на строительство рынка, о котором шла речь, необходимы инвестиции в пределах 200-400 млн руб. Но кредит получить оказалось фактически невозможно. Мы рассчитывали, что сможем получить субсидированные кредиты в рамках национального проекта по сельскому хозяйству. Мы готовы к сотрудничеству с сельхозпроизводителями и сейчас, и тем более гарантировали бы им места на новом рынке, где занимались бы реализацией своей продукцией кооперативные хозяйства. Они фактически тоже были бы в какой-то степени хозяева на этом рынке. Но все эти планы оказались нереальными".

Впрочем, ставить точку в этой ситуации, очевидно, рано...

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