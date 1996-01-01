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Что ждут рыбаки-дальневосточники от вояжа Путина по региону

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На этой неделе ожидается визит премьер-министра Владимира ПУТИНА в Японию. В составе делегации в деловых переговорах примут участие и представители российских рыбопромышленников.

Накануне российско-японской встречи член Совета ВАРПЭ, генеральный директор ОАО "Дальрыба" Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ ответил на вопросы РИА Fishnews.ru, касающиеся отношений двух стран в области рыболовства.

Говоря о спросе со стороны соседей по АТР на браконьерскую продукцию российского происхождения, он отметил, что, хотя браконьеры не стремятся афишировать результаты своей деятельности, некоторое представление о незаконных, нерегулируемых и неучтенных (ННН) уловах и их вывозе в страны АТР может дать сравнение импортной статистики морепродуктов Японии, Республики Корея, КНР и США с данными Росстата об уловах на российском Дальнем Востоке. Из сравнения видно, что из перечисленных стран наиболее привлекательным для браконьеров является рынок Японии.

Досье

Японский импорт рыбы и морепродуктов из РФ в 2008 г. составил около 200 тыс. тонн. Среди основных объектов: нерка - 22 тыс. тонн, икра минтая - 20 тыс. тонн, морской еж - 12 тыс. тонн, креветки - 8 тыс. тонн, палтусы - 6 тыс. тонн. Главным объектом ввоза остается краб, которого ввезено более 55 тыс. тонн, в живом, свежем, охлажденном (ЖСО) и мороженом видах. Основные виды в ННН-уловах - это серый морской еж и крабы.

Последние два года объемы незаконно выловленных и вывезенных за рубеж крабов неуклонно снижаются, но все же остаются на относительно высоком уровне: в 2008 г. - 77 350 тонн. При этом все четыре названные страны сократили ввоз крабов из РФ от 10 до 50%, но Япония по объемам импорта ННН-уловов крабов остается на первом месте, занимая три четверти рынка.

Главная причина падения ввоза - это сокращение запасов камчатского краба до катастрофического уровня, а также усиление контроля за выловом ВБР Региональным пограничным управлением ФСБ России по ДФО, полагает эксперт. С другой стороны, именно географическая близость японских портов, относительно высокие сдаточные цены и легкость оформления браконьерской продукции в портах являются питательной средой ННН-уловов крабов. Пока существуют упомянутые факторы, будет существовать и нелегальный промысел.

- Мы бы приветствовали любые шаги и меры с японской стороны, которые бы способствовали сохранению ВБР в северо-западной части Тихого океана и их рациональному использованию, - подчеркнул гендиректор ОАО "Дальрыба". - Мы будем участвовать в этой встрече и подготовили ряд предложений, которые, на наш взгляд, являются актуальными.

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