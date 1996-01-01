На российский берег попадает то, что не ушло на экспорт

Почти два года назад компании, занимающиеся промыслом креветки, объединились в отраслевую Ассоциацию "Далькреветка". Цель создания креветочного пула - борьба с браконьерами. Президент новой ассоциации Юрий МОСКАЛЬЦОВ не раз подчеркивал, что второй важный приоритет в деятельности "Далькреветки" - продвижение продукции на внутренний рынок. Но вместо этого компании сдали российский рынок иностранным производителям.

Все на Японию

Креветка за последние 5 лет превратилась из деликатеса в продукт, который многие позволяют себе приобретать раз в неделю. По мнению экспертов, емкость российского рынка колеблется в пределах 70-75 тыс. тонн. Парадокс, но те же 70 тыс. тонн продукции в 2008 г. были импортированы в Россию.

- Рынок креветки условно можно разделить на два основных сегмента, - утверждает член совета директоров компании "Исток Групп" Сергей ИВАНОВ. - Первый сегмент - это искусственно выращенная креветка. Ее разводят на фермах, где кормят специальными кормами, чтобы она достигала товарного размера за 6 месяцев. Основные страны-поставщики - это Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Китай. Именно такой продукт присутствует на полках большинства российских магазинов. Дальневосточные компании добывают креветку в Японском, Охотском и Беринговом морях. Но стоимость промысла значительно дороже, чем затраты на выращивание. Зато это экологически ценный белковый продукт, который в сыро-мороженом виде востребован на рынке Японии. Имеющийся на Дальнем Востоке креветочный флот в основном сориентирован именно на выпуск сыро-мороженой продукции, и соответственно поэтому почти все компании работают на Японию.

Японский рынок - приоритетный в маркетинговой политике компаний, специализирующихся на промысле креветки. Основные игроки на этом рынке - компании "Исток групп", "Бином", "Каммаг", "Оплот мира - 2", "Преображенская база тралового флота", "Дальрыба", "Магаданрыба". "В данный момент мы считаем, что на нашу продукцию нет покупателя в России. Наша компания пробовала завозить гренландскую креветку на российский рынок. Гренландская креветка - это недорогой сегмент. Мы - основные держатели квот на Дальнем Востоке и в России. У нас квота на 300 тонн. В прошлом году мы отправили суда на ее промысел. Но, как оказалось, эта продукция в России не востребована, хотя мы реализовывали ее на опте по 180 руб. за кг.", - утверждает заместитель генерального директора по промыслу компании "Бином" Александр АЛИФИРЕНКО.

Преимущества японского рынка отмечают все опрошенные представители компаний. Они подчеркивают, что есть еще несколько положительных моментов, которые отсутствуют на российском рынке: японцы готовы кредитовать будущий промысел, а также предварительно оплачивать партии товара.

- Еще несколько лет назад наша компания рассматривала российский рынок как перспективный, но за последний год ситуация изменилась, - рассказывает представитель ОАО "Преображенская база флота" Виктор БАБКИН. - Прежде всего, у нас уменьшилось количество квот. Также нужно понимать, что рынок Японии всегда имел первостепенное значение. А продукция, поступающая на внутренний рынок, должна быть совсем другая - у нас востребована варено-мороженая креветка, у них - сыро-мороженая. Для работы на внутренний рынок необходимо переоснащать суда. Сегодня вряд ли кто-то пойдет на это. Поэтому на российский рынок компании работать вряд ли будут.

"Исток" - курс на Россию

Позиция руководителей компаний в принципе понятна. Но с ней не согласны торговые компании, работающие в этом сегменте. Они считают, что есть определенная доля лукавства в утверждениях представителей креветочных компаний. "Сегодня все разговоры о том, что торговать на российском рынке невыгодно, - это миф, - рассказали "ЗР" в одной из компаний. - Налицо - просчеты в маркетинговой политике. Рынок креветки в России растет. Цена на импортную креветку чуть ниже, чем на отечественную продукцию. Компании сегодня добывают северную креветку. Ее цена на опте 380 - 400 руб. Но никто не мешает компаниям поставлять на рынок более дешевую креветку. Если вы не можете продать 300 тонн гренландской креветки на российском рынке по 180 руб. за кг., это говорит о том, что компания просто не умеет продавать. Более того, стоит признать, что цена на российском рынке на отдельные позиции более высокая, чем на рынке Японии. Но суть проблемы в том, что компании не готовы к смене политики сбыта. Они не заинтересованы в продвижении своей продукции на российский рынок. Продавать продукцию они не умеют, и если по каким-то причинам японский рынок обвалится (как это было в 90-х годах), многие компании станут банкротами, потому что в Россию их уже никто не пустит".

Похоже, что отдельные компании начинают это понимать, поэтому они проявляют интерес к российскому рынку. Одна из таких компаний - "Исток групп". Два года назад после переговоров с компанией "Агама" (самый крупный игрок на российском рынке креветки, бренд "Бухта Изобилия") были заключены контракты, и "Исток Групп" начала поставлять сотни тонн в адрес "Агамы".

Сотрудничали с "Агамой" и в компании "Бином". Хотя это сотрудничество у промысловой компании вызвало ряд нареканий. "К сожалению, компания "Агама" дискредитирует нашу продукцию. Она делает то, что делают датские производители креветки. Продукция глазируется, и таким образом в ней около 30% льда. Несложная манипуляция позволяет получить хорошую прибыль, но потребитель оказывается обманут, так как эта продукция уже не имеет тех отличительных качеств, которые есть у нее в первоначальном виде", - утверждают в компании "Бином".

Подобные фокусы с глазировкой проделывает большинство импортных производителей. Правда, при условии, что эта продукция пойдет в те страны, где на это не обращают внимания. В России на это пока закрывают глаза. Возможно, новый техрегламент на рыбопродукцию фокусничать уже не позволит. В Европе такие трюки уже не проходят, поэтому европейские торговые компании имеют контракты на поставки креветки с Дальнего Востока.

- У нас есть опыт работы с европейскими поставщиками. Однако рынок Европы имеет очень ограниченную емкость: порядка 500 тонн в год, а также одну немаловажную особенность: европейцы привыкли есть варено-мороженую креветку. Мы также понимаем и перспективность российского рынка. Поэтому в ближайшее время планируем выйти на российский рынок с такой позицией, как углохвостая креветка. Мы уже занимались ее поставками на российский рынок, и опыт был положительный. Пусть мы не получили прибыли в том проекте, так как пробовали новые районы промысла в Беренговом море, но считаем, что необходимо придерживаться сбалансированной политики в области сбыта. Если говорить о возможностях российского рынка, то большинство компаний останавливает тот факт, что торговые сети или крупные оптовики требуют отсрочку платежа в 90 дней. Кроме того, торговые компании не стараются разогреть потребительский рынок в нашем сегменте. Нет четкого позиционирования нашей продукции. Потребитель не знает, что импортная креветка может быть выращена с использованием ГМО, - утверждает один из учредителей компании "Исток АБ" Владимир ШАШКОВ.

Правильная работа с потребителем - одна из задач креветочного бизнеса, считает Виктор Бабкин. "В Японии очень строгие требования к продукции. Креветка, у которой обломаны усики, стоит дешевле той, у которой эти усики целые. Стоимость продукции может колебаться в зависимости от района промысла и глубины, на которой креветка была добыта. Тот импорт, что пришел в Россию, не придет в Японию. Потому что в России потребителем никто не занимается. Он ничего о продукте не знает. В итоге ему можно продавать все что угодно и по какой угодно цене".