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Где дешевле снять квартиру в Хабаровске?
Кризис нарушил долгосрочные планы многих хабаровчан по приобретению квартир. Влазить в долги, даже если удастся сегодня найти в банке ипотечный кредит, во времена финансовой нестабильности смелых мало. А потому многие молодые семьи выжидают и пользуются краткосрочным рынком аренды квартир.
Как прокомментировали ситуацию на рынке жилья специалисты риелторского агентства "Леда" порталу MoiGorod.ru, аренда квартир продолжает оставаться востребованной сферой рынка в Хабаровске. Но и здесь кризис внес корректировки.
Неизменно одно - квартиры предпочитают арендовать в Центральном районе. По спросу - и цены. Если сравнивать одинаковые по состоянию квартиры (услуги, отделка, мебель) в разных районах города, то на первом месте - по дороговизне - квартиры в этом районе, на втором месте - жилье в Кировском, Краснофлотском, районе 19-й школы, Железнодорожном и в районе Большой - Вяземской. На третьем - квартиры в 1-м микрорайоне и Южном, на четвертом - пятая площадка и Хабаровск-2, на пятом - р-н Красной речки.
Это по ценам. Что касается спроса по видам квартир, то здесь произошли перемены - на первом месте 2-комнатные, а не однокомнатные, как было еще год назад. И что интересно, чаще всего квартиры снимают молодые семьи, студенты и одинокие работающие люди после окончания вуза, реже взрослые семьи с детьми, военные. Казалось бы, особой популярностью у них должны пользоваться малосемейки, но риелторы отмечают обратное: малосемейки не пользуются спросом. Молодые хотят жить сейчас и сразу с комфортом. Когда же финансовые возможности не позволяют снять квартиры, то молодые перебираются к родителям. По данным управления экономического развития Хабаровска, в апреле физическим лицам выдано всего 8 тыс. потребительских кредитов, что составляет лишь 15,9% от суммы займов апреля 2008 года, а ипотечных кредитов выдано и того меньше - 10,6%. В итоге спрос на рынке аренды жилья снизился, как и цены. Зато на рынок вышли новые клиенты - "офисы".
Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости, которые еще год назад перемещались в деловые центры класса В, сегодня подыскивают жилую недвижимость под офис - пережить трудные времена. Ведь сегодня аренда жилья дешевле аренды офисной недвижимости. При этом, правда, менять прописку в Центральном районе города офисный бизнес не торопится. Уйти с "красной линии" для многих означает уйти с бойкого тракта.
Надо сказать, что предприниматели с большим желанием воспользовались бы ипотечным кредитом для выкупа офисных помещений: лучше платить банку ежемесячный платеж, зная, что потом это помещение перейдет в собственность. Но кто даст этот кредит? По данным управления экономического развития администрации Хабаровска, где отслеживают ситуацию с банковскими кредитами, в минувшем апреле их было выдано наполовину меньше, чем год назад. Всего предприятия реального сектора экономики получили полторы тысячи кредитов - это всего 36% от суммы прошлогодних апрельских кредитов.
С наступлением лета риелторы ждут оживления на рынке аренды жилья в расчете на абитуриентов. Но их ожидания могут не оправдаться - вступительных экзаменов в вузы нынче не будет.
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