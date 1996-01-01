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Выставка на любой вкус
24 апреля в городе Владивостоке завершила свою работу специализированная выставка-ярмарка "Дальагро. Продовольствие", проходившая на этот раз в спорткомплексе ВГУЭС-ЧЕМПИОН.
Главный организатор ООО "Дальэкспоцентр" уже 13 лет подряд организует вкусный праздник для жителей города. Поддержку выставке также неизменно оказывает Администрация Приморского края.
Тематические салоны выставки "Дальагро. Продовольствие" традиционно демонстрировали весь спектр продовольственных товаров, предлагаемых отечественными производителями, отражая все изменения и тенденции развития пищевого рынка. Среди товаров 78 компаний на выставке особенно широко была представлена мясная, алкогольная, молочная, замороженная и консервированная продукция.
"Дальагро. Продовольствие" стало площадкой для общения между производителями, поставщиками, оптовиками, розничными сетями, магазинами, конечными потребителями. Этому в значительной степени способствовала масштабная деловая программа, которая была насыщена конференциями, семинарами и презентациями, "круглыми столами" по самым актуальным отраслевым вопросам. В рамках выставки проходили конкурсы "Отличный вкус", "Лучшая упаковка и этикетка", "Лучший стенд" и главный конкурс "Гран-при".
По признанию председателя конкурсной комиссии Понамарева Виктора Васильевича, победители конкурса "Гран-при" - это только высококачественные продукты без каких-либо изъянов. В случае какого-либо малейшего замечания от потребителя, комиссии, проверки Роспотребнадзора - товар сразу же снимали с рассмотрения призового места. Гран-при присуждался по 15 видам продукции. В итоге победителей ждали 16 медалей и 15 гран-при.
В дни выставки жители и гости Владивостока смогли поучаствовать в дегустации новых видов продукции и приобрести товары по доступным ценам.
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