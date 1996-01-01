В Магаданской области "распечатали" серебряное месторождение

В начале апреля горняки "распечатали" серебряное месторождение "Гольцовое", успешно произведя первый взрыв. Как сообщил директор компании "Артель старателей Аякс" (владельца лицензии на разработку месторождения) Александр НЕСТЕРОВ, в теруправлении Ростехнадзора по Магаданской области были получены все необходимые разрешительные документы на производство горных и взрывных работ. Договор на ведение всего комплекса горных работ "Аякс" заключил с ЗАО "Серебро Магадана".