В Амурской области хотят ударить по кризису строительством

В Амурской области планируют превысить докризисные показатели жилищного строительства. Об этом было заявлено на заседании областного совета по реализации приоритетных национальных проектов. В 2009 году предполагается ввести 190 тысяч кв. м жилья. Это будет наивысшим показателем за последние 13 лет.