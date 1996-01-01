Лосося в Охотоморье можно будет выловить больше

Не так давно во Владивосток вернулось научно-исследовательское судно "ТИНРО" Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Прогноз ТИНРО-Центра по данным настоящего рейса подтвердился - в этом году можно ожидать значительные подходы лососей в охотоморском бассейне.

Если говорить о стадах Берингова моря, то нынешней весной ученым еще предстоит уточнить объемы их подходов. Всего же рыбохозяйственная наука Дальневосточного бассейна рекомендует к вылову в 2009 году 398 тыс. тонн лососевых, сообщает сайт Fishonline.Ru.