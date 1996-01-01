Дальнегорскому сельхозу не хватает кормов и работников

Более месяца назад на сельскохозяйственном производственном комбинате "Дальнегорский" состоялись выборы руководителя предприятия. По итогам голосования им стал предприниматель С. ДОБРОВ.

Сейчас в СХПК "Дальнегорский" - 380 голов крупнорогатого скота, из которого 208 - дойные коровы. И все поголовье требует хорошего ухода и питания. Но прошедшая зима выдалась снежной и холодной - скот приходилось кормить увеличенными дозами, а потому сейчас корма не хватает, а новые всходы травы еще не появились.

Предприятию остро требуются рабочие руки. Население не желает работать за заработную плату, которая немногим выше прожиточного минимума. Большинство сельчан страдает алкоголизмом и ведет асоциальный образ жизни, либо предпочитает состоять на учете в Центре занятости населения и получать пособие по безработице. Однако руководство хозяйства уверено в том, что оно наладит нормальное функционирование предприятия.