Китайский поворот российской нефти

В Приамурье состоялась сварка первого стыка, символизирующая окончание строительства линейной части участка нефтепровода "Тайшет - Сковородино", протяженностью около 2 700 км, и начало строительства участка "Сковородино - граница КНР", сообщает пресс-служба администрации Амурской области.

27 апреля в торжественной обстановке была произведена сварка первого стыка нефтепровода "Сковородино - граница КНР". На церемонии присутствовали вице-премьер Правительства РФ Игорь СЕЧИН, губернатор Приамурья Олег КОЖЕМЯКО, президент компании "Транснефть" Николай ТОКАРЕВ и вице-президент "Китайской национальной нефтяной корпорации" Ван ДУНЦЗИНЬ.

Как заявил президент ОАО "АК Транснефть" Николай Токарев, линейная часть - основной, самый важный элемент системы, поэтому теперь не возникнет причин, которые бы препятствовали своевременной сдаче ВСТО-I в эксплуатацию до конца года. Вице-премьер Правительства РФ Игорь Сечин подчеркнул, что нефтепровод несет с собой много положительных моментов для регионов по пути следования трассы, в т.ч. для Приамурья. Его прокладка по территории области позволит обеспечить освоение новых месторождений, которые ранее были недоступны. Кроме того, когда в регион приходят такие солидные компании, как "Транснефть", всегда проще начинать новые крупные инвестпроекты, заключать взаимовыгодные договоренности. Доказательством тому - прозвучавшие сегодня предложения губернатора Амурской области Олега Кожемяко к руководству "Транснефти" и "Роснефти" по их участию в строительстве топливно-заправочного комплекса в аэропорту "Благовещенск", а также по обеспечению поставок высококачественного топлива.

Олег Кожемяко, в свою очередь, поздравил разработчиков и создателей проекта со знаменательным событием - началом строительства нового участка нефтепровода на Китай, благодаря которому Россия получит возможность экспортировать в сопредельное государство в течение как минимум 20 лет около 300 млн тонн нефти. Для Амурской области выгоды от прохождения по ее территории отвода нефтепровода ВСТО очевидны: дополнительные рабочие места, поступления в бюджет, развитие экономики. Глава региона успел обсудить с Игорем Сечиным вопрос о привлечении студентов учебных заведений, действующих вдоль нефтетрассы, для прохождения производственной практики непосредственно на строительстве нефтепровода. Предполагается также их дальнейшее трудоустройство на постоянной основе для обслуживания будущего объекта.

По мнению главы региона Олега Кожемяко, нефтепровод обеспечит дополнительные поступления в бюджет области, будет способствовать более активному развитию и освоению территории Сковородинского района. К тому же нефтепровод "Сковородино - КНР" - отличный шанс для Амурской области утвердиться в роли региона, влияющего на укрепление геополитических интересов России, её связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Кроме того, нефтепровод в Приамурье - это и увеличение загрузки для железнодорожных станций. В последнее время объем перевозок грузов с учетом снижения экспорта угля упал. Теперь ситуация изменится. Вообще, образно, нефтепровод - это локомотив, который "потянет" за собой развитие других отраслей региональной экономики",- подытожил губернатор Амурской области.