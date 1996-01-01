Рынок luxury: перезагрузка

На смену взлету продаж товаров роскоши на региональный luxury-рынок пришло затишье, грозящее обернуться спадом. В то время как зависимые от курса доллара и евро цены растут, покупательская возможность дальневосточников, только-только перешедших с потребления среднеценовой продукции на премиальную, неумолимо снижается.

Общие тенденции

По оценкам экспертов, российский luxury-рынок последние 4-5 лет рос в среднем на 11-13% в год. "В 2009 году, - сообщает деловой информационный портал www.bfm.ru, - темпы роста рынка люксовых товаров сократятся, а в дальнейшем будут вести себя в соответствии с изменениями в глобальной экономической конъюнктуре. Такой вывод в своем исследовании делают эксперты агентства "Интергрум". По их оценкам, объем рынка luxury (группа одежды и аксессуаров) в 2008 году составил $2,50 млрд. По итогам 2009 года этот сегмент рынка вырастет незначительно - до $2,56 млрд. Если же финансовая нестабильность сохранится, следует ожидать снижения показателей рынка ниже прогнозного уровня.

В результате кризиса ликвидности большинство потребителей, которые приобретали товары люксовой группы при помощи кредитного финансирования, утратили такую возможность, - говорится в отчете "Интергрума".- Между тем именно благодаря данным покупателям обеспечивался рост рынка на протяжении последних лет". Сейчас на рынке наблюдается период санации потребителей luxury: в итоге, потреблять ее будет достаточно узкая группа населения - 100-250 тысяч человек, большинство из которых проживают в европейской части России".

При этом "общемировой рост продаж товаров luxury по итогам 2008 года составил всего 2-3%, а в 2009-м и вовсе снизится в среднем на 7%, - отмечают эксперты консалтинговой компании Bain & Co (там же - на www.bfm.ru). - Зато в следующие пять лет траты покупателей из России, Китая и Индии на предметы роскоши могут вырасти на 20-35%".

Впрочем, прежде чем покупательская способность россиян - даже проживающих в европейской части России - вырастет, люксовому рынку нужно как-то пережить "смутные времена". Газета "Деловой Петербург" приводит данные исследования агентства ASTERA St. Petersburg, согласно которым "наибольшие трудности сегодня испытывают магазины товаров luxury. Из опрошенных 120 сетей (обувь, одежда, аксессуары) 72% не планируют развитие на ближайший год, а некоторые даже закрывают магазины. Гораздо легче переносят кризис сети, работающие в сегментах "средний" и "средний плюс". Из опрошенных 100 торговых ритейлеров 48% намерены развиваться".

Приморский рынок

"В наиболее сложном положении оказались те участники рынка, что зависят от аренды и перекредитования. Компаниям, имеющим помещения магазинов в собственности и работающим на своих оборотах, безусловно, легче, - говорит совладелица магазина модной одежды "VIP-Персона" Ольга КОЗУБ. - Но делать какие-либо прогнозы сегодня сложно. Если говорить об индустрии в целом, то труднее всего сегодня приходится домам высокой моды, вынужденным держать лицо и определенную ценовую планку (хотя и они порой идут на беспрецедентные шаги, объявляя о снижении цены). Все говорит о том, что приоритетом сегодня будут пользоваться вторые линии - очень выгодные по соотношению цена/качество. И поскольку мы и раньше работали в этой нише, то настроены оптимистично. Клиенты, уже почувствовавшие вкус хороших вещей, могут сократить число покупок, но не вернутся к ширпотребу. К тому же на смену откровенно гламурной сегодня приходит более практичная элегантная одежда, которая дольше остается актуальной и является хорошим вложением средств.

Весенне-летняя коллекция оплачена нами еще полгода назад, и мы уже начинаем ее постепенно получать, в феврале заказали осенне-зимнюю. Конечно, портфель заказов подвергся коррекции - и по объемам, и по содержанию, - тем более что итальянские партнеры идут на некоторые компромиссы, позволяя немного сократить тот ассортиментный минимум, что мы обязаны выкупать по контрактам. Кроме того, если раньше мы стремились расширять ассортиментный ряд наших магазинов, вводя ежегодно одну-две новые марки, то в этом году воздержимся от экспериментов".

"Несмотря на то, что минувшая осень была для компании непростой, мы не паникуем, - рассказывает генеральный директор салонов европейской мебели "Милленниум" Эльвира БЕЛОВА. - В конце концов приморцы справились с паникой и сомнениями, осознав, что из-за роста евро цены на мебель будут только расти и выжидание принесет лишь новые издержки".

Антикризисные меры

Изменение портфеля заказов, тотальные распродажи для получения оборотных средств, пересмотр ценовой политики - эти и другие шаги предпринимаются сегодня участниками приморского рынка для сохранения своего бизнеса.

"Цены на весенне-летнюю коллекцию конечно же зависят от курса евро, - продолжает Ольга Козуб, - но, входя в положение покупателей, будем снижать прибыль".

"Повышать цены нет смысла, - соглашается Эльвира Белова. - Наоборот, сегодня надо вести более гибкую ценовую политику, разрабатывать новые программы лояльности и дополнительный сервис, с большим пониманием идти навстречу клиенту. Например, несмотря на то, что из-за роста евро выгоднее оплачивать заказ сразу, есть категория покупателей, нуждающихся в рассрочке. Специально для них мы снижаем размер предоплаты до 35% и увеличиваем время рассрочки. Кроме того, потенциальные покупатели премиальной мебели сегодня более тщательно подходят к выбору компании-поставщика, и значение профессионализма и креативности персонала компании играет большую роль. Поэтому лишний раз убеждаюсь, что инвестиции в обучение и стажировки сотрудников на знаменитых европейских фабриках, мастер-классы у дизайнеров с мировым именем во время крупнейших мебельных выставок были оправданы.

Что же касается изменения ассортимента, то мы готовы рассматривать новые предложения, но уходить в более низкий ценовой сегмент не намерены. Стоимость мебели, которую мы представляем, складывается не из рекламных издержек производителей, а из реальных преимуществ той или иной марки - эргономичности, долговечности, функциональности, грамотного дизайна. Будем корректировать цены другим образом, пусть даже в ущерб собственной прибыли".

Кстати, сравнение сложившейся ситуации с кризисом 10-летней давности напрашивается само собой. По словам участников рынка, переживших дефолт, в 1998-м справиться с его последствиями было проще. Рынок брендовых товаров только развивался, и конкуренция была небольшой, а площади магазинов, штат сотрудников - и, следовательно, и расходы на аренду, заработную плату - более скромными.

Прогнозы

"Зависимость отпускной цены от курса евро, увеличение акцизных ставок и логистических расходов, инфляция делают качественный импортный алкоголь дороже, и некоторое снижение продаж наблюдается, - рассказывает генеральный директор компании "Алко-ДВ" (поставщика элитного алкоголя) Сергей ТИТОВ. - Но человек, привыкший к марочным итальянским и французским винам, вряд ли вернется к столовым. Что касается дефицита премиального алкоголя, то стеллажи магазинов, конечно, не опустеют, но ассортиментный ряд сократится, и импортную продукцию это коснется в первую очередь. По вновь внесенным поправкам к ведомственным инструкциям импортеры обязаны декларировать количество ввозимого алкоголя за полгода вперед. Но в сегодняшней экономической ситуации прогнозировать объемы продаж не решается никто. Тут уж не до расширения ассортиментного ряда - сохранить бы имеющийся".

"Мы готовы к тому, что количество наших покупателей сократится, - говорит Ольга Козуб. - Но всегда будут люди, считающие, что они не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Их бизнес останется на плаву, они - сильные и профессиональные - выстоят, как и мы. А дилетантам придется уйти с рынка, и в этом заключается положительный момент кризиса.

К тому же глобальной катастрофы нет. Наши итальянские партнеры переживают кризис в рабочем режиме. Будем оптимистами, как и дизайнеры ведущих модных домов. Весенне-летний сезон в их интерпретации обещает быть солнечным. Постараемся встретить его с таким же настроением".

"В последние год-два аудитория наших клиентов расширилась за счет представителей среднего класса, которые стали активно открывать для себя мир европейской мебели и интерьеров, а сегодня они растерянно берут паузу, - завершает разговор Эльвира Белова. - Но имеющиеся деньги не стоит обесценивать "в кубышке", как и не стоит просто проедать. Их надо вкладывать в непреходящие ценности. А это, согласитесь, прежде всего, дом и семья. Что бы ни происходило в жизни, именно комфортный и уютный дом становится настоящим отдохновением, эмоциональной крепостью для всех членов семьи.

Мы продаем не просто стильные, а очень функциональные кухни, на которых хочется готовить, разрабатываем и комплектуем интерьеры гостиных, в которых тянет собираться тесным семейным кругом или с самыми близкими друзьями. Поэтому сложившаяся ситуация поможет расставить приоритеты в системе потребления и увидеть истинную ценность вещей, осознавая, что действительно важно, а что так, преходяще".