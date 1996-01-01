Не дожидаясь кризиса

Рынок труда – одно из самых "тонких мест" в сегодняшней ситуации. Именно сокращение количества рабочих мест – главная опасность любого кризиса. Ведь можно отложить на время осуществление инвестиционных планов, приостановить производство невостребованных рынком товаров, но жизнь не остановишь. Работа, а не пособия по безработице должна оставаться главным источником получения средств к существованию.

Для Колымы, где мобильность трудовых ресурсов ограничена объективными факторами – здесь, внутри территории, просто невозможно, например, ездить на работу в другой город, а количество работодателей и выбор вакансий не столь велики, - вопросы трудоустройства населения становятся важнейшими для администрации области.

Еженедельный мониторинг ситуации пока что показывает относительное благополучие в этой сфере. К примеру, в органах службы занятости населения Магаданской области на конец января этого года было зарегистрировано 3723 человек, что почти на 800 человек меньше, чем на такую же дату прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составлял 3,5%, что пусть немного и ниже, чем годом раньше. Но эта ситуация может быстро измениться, ведь уже в начале февраля к армии безработных добавилось сразу 237 человек, что много для такой немноголюдной территории, как Колыма. 17 работодателей уже предоставили сведения о высвобождении работников общей численностью 815 человек. Из них в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата - 419 человек. Есть еще граждане, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы.

В области не стали ждать, когда ситуация начнет развиваться стремительно. Помимо выполнения федеральных поручений по контролю над трудовой занятостью, здесь сделали упреждающие шаги. Областная служба занятости совместно с Государственной инспекцией труда организовали несколько консультационных пунктов для проведения выездных предувольнительных переговоров в организациях, планирующих увольнение работников в связи с ликвидацией либо сокращением штата. Во всех районах Колымы бесперебойно работает телефонная "горячая линия".

Традиционная схема поддержки уволенных с предприятий граждан - пособия по безработице. Учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, в декабре 2008 г. комиссия Роструда согласовала значительно скорректированный прогноз численности безработных граждан в 2009 г. в Магаданской области. Их количество, по оценкам специалистов, может подобраться к давно уже не виданной на Колыме цифре – порядка 6000 человек. В области рассчитывают, что сумма федеральных субвенций на выплату пособий будет увеличена.

Но, рассчитывая на федеральный бюджет, на Колыме все-таки полагаются на собственную инициативу. Не случайно одно из первых в этом году заседаний администрации Магаданской области было посвящено именно этой теме.

- Создана межведомственная рабочая группа по стабилизации социально-экономической ситуации под председательством губернатора Николая ДУДОВА, утвержден план антикризисных мероприятий, проводится постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, - рассказывает начальник управления Государственной службы занятости населения администрации Магаданской области Наталья ТВЕРДОХЛЕБОВА. - В эту работу вовлечены все отраслевые департаменты администрации и органы местного самоуправления. Завершается разработка региональной программы, которая позволит снизить напряженность на рынке труда в области в нынешнем кризисном году. На ее реализацию будут направлены в том числе и средства областного бюджета.

Среди предпринимаемых мер – опережающее профессиональное переобучение еще до того, как человек вышел на свободный рынок труда. В планах государственной службы занятости оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест. Администрация области будет всячески содействовать развитию малого предпринимательства и самозанятости граждан.

Органами власти и местного самоуправления Магаданской области уже заявлено порядка трех тысяч рабочих мест по так называемым общественным работам. Это благоустройство и озеленение территории, ремонтно-строительные, погрузочно-разгрузочные, сельскохозяйственные работы; работа по подготовке к отопительному сезону; обеспечение социальной поддержки населения. В частности, мэрия города Магадана намерена организовать обучение по таким профессиям, как машинист дорожного катка, асфальтоукладчика, автогрейдера, бульдозера; оператор котельной и асфальтобетонной установки. Общая цена программы общественных работ около 130 млн рублей.

В феврале принято решение об уменьшении на 21,6% квоты на привлечение в область иностранной рабочей силы. Квоты на иностранных работников из ближнего зарубежья (это значительная часть сезонных рабочих на золотодобыче) сокращены до 2616 человек, из дальнего зарубежья - до 862 человек. Как отметил первый заместитель губернатора Николай КАРПЕНКО, при уменьшении квот старались учитывать интересы предприятий-недропользователей, чтобы обеспечить специалистами ведущую отрасль экономики области. Сокращение пройдет за счёт работодателей, допускающих нарушения миграционного законодательства при использовании иностранной рабочей силы, что позволит навести порядок и в этой области.

Как рассказала Наталья Твердохлебова, несмотря на то, что общая для региона квота сокращается, с начала года ещё пять предприятий подали заявки на привлечение иностранной рабочей силы. Но эти заявки будут отклонены, а руководству предприятий рекомендовано обратиться в службу занятости, чтобы найти работников среди жителей Магаданской области или граждан России из других регионов.